Maxim van Gils, que se fracturó la pelvis, tiene también lesión en el hombro

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El ciclista belga Maxim van Gils, de Red Bull, que sufrió una fractura de pelvis en la quinta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior tras una caída en la llegada de Úbeda, acumula una nueva lesión que complica su temporada, al serle diagnosticada otra en el hombro.

Lo que en un principio parecía un revés importante, con la fractura de pelvis mientras disputaba el segundo puesto en la clásica jiennense -que finalmente fue para su compatriota Tim Wellens, del UAE Team Emirates- se ha complicado aún más.

Un nuevo chequeo médico ha confirmado que Van Gils presenta una fractura de hombro que requerirá cirugía, prolongando de manera significativa su recuperación y dejando casi arruinada su temporada de clásicas.

El accidente ocurrió en un esprint muy disputado, en el que el belga se vio involucrado en una maniobra del suizo Jan Christen, del UAE. “Choqué contra la barrera, lo que probablemente rompió mi bicicleta, y luego salí volando por encima del manillar”, relató Van Gils a los medios oficiales de Red Bull, al tiempo que exculpó a Christen por el incidente.

El ciclista explicó que la recta final era especialmente complicada: “Cuando los tres entramos en la recta final, nadie quería adelantarse porque había viento de cola y la pendiente era ligera. Se necesitaba el momento perfecto. Pidcock lo intentó por la izquierda y yo reaccioné; Christen llegó por la derecha y quizás un poco más cerca de lo necesario. Pero así es el ciclismo, sobre todo tras cuatro horas rodando sobre grava”, añadió. EFE

