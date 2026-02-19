Espana agencias

Madcup, referente del fútbol base a nivel mundial, cumple su sexta edición

Madrid, 19 feb (EFE).- La sexta edición de Madcup, un torneo que es referente del fútbol base a nivel mundial y que se disputará del 19 al 24 de junio en varias sedes de la Comunidad de Madrid, fue presentada este jueves en el Riyadh Air Metropolitano, de la capital española.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, valoró esta competición, que tiene por lema 'De la base al cielo', como el "mejor torneo a nivel nacional e internacional", en el que los jóvenes podrán "compartir sus pasiones y el amor por el fútbol".

En opinión del máximo responsable del club rojiblanco, el torneo aporta los valores del deporte a los más jóvenes, ya que, según dijo, "los jugadores, además de jugar bien, lo primero de todo es que sean buenas personas".

Este torneo se disputará coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá. "Nosotros celebraremos nuestro propio mundial para que estos niños sigan creyendo en llegar algún día al campeonato del mundo", informó Cerezo.

La Madcup contará con más de sesenta países, como Líbano o India, además de las selecciones de Jordania y Cabo Verde, que debutan en este torneo.

Cada año participan los clubes de fútbol de la Comunidad de Madrid, algunos de los cuales fueron galardonados este jueves por la organización de Madcup: Atlético de Madrid, Real Madrid, Getafe CF, Rayo Vallecano o el Club Deportivo Leganés.

"Es un torneo masivo con más de 2.400 partidos y que tiene un impacto directo en los jugadores más jóvenes del fútbol base en nuestro país", dijo a EFE María Benzal, directora comercial e internacional de Madcup.

La directora general aseguró que están "mejorando la calidad" del torneo.

La competición, incluidas las estadísticas de los jugadores, podrá seguirse en directo por medio de la aplicación oficial de Madcup, según informó José Ortiz, director general de Madcup.

Entre los asistentes estuvo presente el exseleccionador de fútbol de España Vicente del Bosque, quien confesó que se encuentra "más cómodo hablando de fútbol formativo que del profesional".

Las sedes del torneo serán Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Paracuellos del Jarama, Alcobendas, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Leganés y Boadilla. EFE

