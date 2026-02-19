Lucescu: "La eliminatoria no está resuelta"

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El rumano Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, valoró “la reacción” de su equipo durante la segunda parte y dijo que la eliminatoria “no está resuelta” pese al 1-2 con el que viaja el Celta a Balaídos.

“En la primera parte no creo que hayamos estado mal, pero cometimos un par de fallos y el rival lo aprovechó. La segunda parte ya fue otra cosa. Mejoramos, marcamos un gol y tuvimos otra buena oportunidad para hacer el segundo”, analizó en rueda de prensa.

Dijo que a su equipo le faltó “ambición” para atacar más en la primera parte, pero destacó que en la segunda jugó “sin miedo”, “con más confianza”, y eso le permitió adueñarse del balón.

“Es verdad que hemos podido perder 0-3, pero también tuvimos esa ocasión -del serbio Zivkovic en el minuto 90- para empatar”, comentó Lucescu, que no da por perdida la eliminatoria.

“Tenemos que analizar lo que paso hoy y creer que podemos ganar en Vigo. El Celta no tuvo tantas ocasiones, pero marcó dos goles. En Balaídos será importante que consigamos hacer nuestro juego. La situación allí será diferente porque no tendremos nada que perder. Tenemos experiencia y lo podemos hacer”, advirtió. EFE

dmg/ism