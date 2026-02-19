Espana agencias

La Guardia Civil ve la rotura del carril o la soldadura como causa del accidente de Adamuz

Guardar

(Actualiza la NA4314 con más datos del informe)

Córdoba, 19 feb (EFE).- Un informe inicial de la Guardia Civil apunta a la rotura del carril de la vía o a un fallo de la soldadura como principales hipótesis de las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y dejó más de 150 heridos.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, se entregó en el juzgado de Montoro (Córdoba), que investiga el suceso, el pasado 5 de febrero y es una continuación del elaborado inicialmente y que se entregó en la misma sede judicial el 22 de enero.

Concreta que el accidente se produjo exactamente a la altura del kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el término municipal de Adamuz entre las 19:43:37 y las 19:43:41 del 18 de enero y en dirección Madrid.

Pone de manifiesto que las cámaras de seguridad de Adif permiten conocer la hora del impacto pero "no permiten confirmar cómo se produce, al no observarse el momento de la colisión".

Además, se indica que el tren Iryo viajaba en dirección Madrid cuando descarriló parcialmente e invadió el sentido contrario con sus coches traseros, mientras que el otro tren siniestrado, el Alvia procedente de Madrid con destino Huelva cruzó en ese momento a una velocidad exacta de 208 kilómetros por hora.

El informe analiza las distintas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y no descarta de forma definitiva ninguna de las hipótesis analizadas.

La primera de las investigaciones se centra en "un problema en las infraestructuras ferroviarias" con tres derivadas, como pueden ser "un carril o riel de fabricación defectuoso", "una soldadura defectuosa" o el "estado general del conjunto".

Por ello, los investigadores han pedido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) todos los datos que existan sobre los lotes de rieles usados en el tramo del siniestro, se ha solicitado al juzgado un análisis de cuatro muestras de la soldadura y también se están mirando las traviesas, el balasto, el carril, los clips y más soldaduras de todo el tramo que se renovó.

La segunda de las hipótesis está en que un tren anterior pudiese perder una pieza que a su vez dañase la infraestructura, por lo que se han pedido datos sobre el estado de los trenes que circularon por la zona para ver si se ha perdido alguna pieza o no.

Un accidente por una conducción negligente o imprudente es otra de las hipótesis analizadas y en este supuesto "se investigan a los dos maquinistas implicados en el accidente" cuya actuación pudo influir en el siniestro.

El informe hace referencia a que el maquinista del Alvia falleció en el accidente y a falta de los informes toxicológicos "nada indica a priori" una "actuación anómala".

En el caso del maquinista del Iryo tanto las pruebas de alcoholemia como las toxicológicas resultaron negativas.

El informe apunta a otra hipótesis que denomina de "otras causas" en la que se alude a un "sabotaje" o actuación "terrorista", a una falta de prevención, a otra falta de mantenimiento o el uso de materiales inadecuados en la obra, por lo que se ha pedido informes de laboratorio sobre si hay capacidad técnica para determinar "la presencia de trazas mecánicas" que indiquen el "uso de alguna herramienta para el corte" o la presencia de "sustancias explosivas o corrosivas".

Recoge que "actualmente no se puede descartar ni corroborar ninguna de las líneas de investigación al completo" para lo que es "imprescindible" aspectos como la designación de peritos judiciales para valorar la documentación o la autorización para "la práctica de los análisis relativos a las soldaduras o rieles pendientes de llevarse a cabo".

También falta el estudio de la documentación solicitada que en parte aún no ha recibido la Guardia Civil. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viernes 20 de febrero de 2026

Infobae

Aspas: "Nos queda la pena que hemos pasado del 0-3 al 1-2"

Infobae

Badio: En el momento duro, defendimos bien y pudimos correr

Infobae

Alcaraz, número uno hasta Montecarlo: "No pude aprovechar las ocasiones en el primer set"

Infobae

Maxim van Gils, que se fracturó la pelvis, tiene también lesión en el hombro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los delitos graves crecen en

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

ECONOMÍA

El aviso de los sindicatos

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

La Unión Europea cifra en 300.000 millones el coste de no haber aplicado Mercosur desde 2021 y alerta de una desventaja de las empresas europeas

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”