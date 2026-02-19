La empresa familiar rechaza los insultos de Belarra hacia el empresario Juan Roig

Madrid, 19 feb (EFE).- El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha manifestado este jueves su "absoluto rechazo" a los calificativos vertidos en el Congreso por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, contra el presidente de Mercadona y expresidente del IEF, Juan Roig, al que ha llamado "ser despreciable".

"La trayectoria de Juan Roig hace innecesaria cualquier defensa de su persona, ya que sus logros y contribución a la sociedad son evidentes" y las palabras de la señora Belarra "no pueden mancillarla", dice el IEF, una organización empresarial que incluye a firmas como Acciona, Barceló, Banco March, Coca-Cola Europacific Partners, Gestamp, Iberostar, Mercadona o Puig.

Durante una intervención en el Congreso este miércoles, la representante de Podemos calificó a Roig de "ser despreciable" y acusó al Gobierno de permitir al empresario convertir el sector de la alimentación en España en un "auténtico monopolio".

La organización empresarial señala en su comunicado que el uso del Congreso de los Diputados para "descalificar y denostar a ciudadanos particulares sin ningún fundamento" es una práctica inadmisible que "no debería caber en el funcionamiento democrático de las instituciones en las que descansa la representación de la soberanía nacional".

"Las descalificaciones de la diputada Belarra son un preocupante ejemplo de uso desviado de las instituciones democráticas y de abuso de las prerrogativas que confiere la tribuna parlamentaria", agrega.

El IEF condena estas "descalificaciones infundadas" y solicita de las fuerzas políticas constitucionales "una reflexión sincera y profunda para excluir el insulto y la descalificación personal sin fundamento de los empresarios y de los ciudadanos particulares" de la práctica política parlamentaria. EFE