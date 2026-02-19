Espana agencias

La crecida del Ebro pasa por Aragón sin causar incidencias destacadas

Guardar

Zaragoza, 19 feb (EFE).- El dispositivo de Protección Civil del Gobierno de Aragón ha proseguido este jueves las tareas de vigilancia de la crecida del Ebro sin que se hayan registrado incidencias destacadas, de manera que solo ha habido un par de actuaciones puntuales, mientras el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Procinar) sigue en fase de alerta.

Como actuación preventiva y puntual, el equipo de logística del 112 Aragón se ha desplazado a Pina de Ebro (Zaragoza) para instalar bombas de achique en el entorno del campo de béisbol, sin que exista riesgo para la población, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, los técnicos de emergencias han continuado con la revisión de las motas en distintos puntos del tramo afectado y han visitado el polideportivo de Alfajarín (Zaragoza), donde permanecen las personas desalojadas de la urbanización Los Huertos, sin que haya novedades sobre la situación de los evacuados.

Actualmente permanecen alojadas 20 personas en el polideportivo municipal, aunque se mantiene la atención prevista inicialmente para 27 con los servicios de comedor.

Los Servicios Sociales de la comarca, el Ayuntamiento de Alfajarín, la Cruz Roja y psicólogos del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) continúan prestando la asistencia necesaria.

Además, junto con la Guardia Civil se ha organizado por la mañana un convoy controlado para facilitar que los vecinos de la urbanización Los Huertos pudiesen acceder de forma segura a sus viviendas para recoger medicación y atender a animales.

El Gobierno de Aragón mantiene una vigilancia especial en la ribera baja, donde se sitúa la meseta de la crecida, que previsiblemente se prolongará en torno a 48 horas.

El descenso del caudal será progresivo y lento, por lo que el río continuará presentando niveles elevados, también en la ribera alta y en Zaragoza.

El centro de emergencias permanece en contacto continuo con los ayuntamientos de las zonas afectadas para atender cualquier solicitud específica que puedan trasladar los alcaldes en función de la evolución de la situación. EFE

