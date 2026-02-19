Junqueras asegura que no sustituirá a Rufián como portavoz de ERC en el Congreso

Tras el acto organizado junto a Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, para promover un frente político de izquierdas, el futuro de Gabriel Rufián como portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso suscitó especulaciones sobre posibles cambios dentro de la formación. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, descartó totalmente esta posibilidad, reafirmando la continuidad de Rufián en el cargo y resaltando la importancia de mantener alianzas transversales dentro del panorama político español. Según publicó Europa Press, Junqueras afirmó en una entrevista con Telecinco que no reemplazará a Rufián. "No, seguro que no", expresó, resaltando la amistad y buena relación que sostiene con él, además de haberlo defendido y apoyado desde hace tiempo.

Junqueras explicó, según reportó Europa Press, que no pudo estar presente en el evento político del miércoles por cuestiones de agenda relacionadas con las actuales negociaciones entre ERC y el Partido Socialista en diversos ámbitos. Señaló que fue invitado por Rufián a las 16:00 horas de ese día, pero las obligaciones de su puesto le impidieron asistir. De cara al futuro inmediato, recordó que este sábado se presentará en Madrid un nuevo proyecto conjunto de la izquierda estatal en el que participan Más Madrid, Sumar e Izquierda Unida. Sobre esta iniciativa expresó "máximo respeto y simpatía", aunque subrayó que ERC no determinará las estrategias electorales de otros partidos, abriéndose a que cada formación política decida su camino dentro de sus respectivos territorios.

El líder de ERC defendió que varias fuerzas progresistas lleven sus propias iniciativas políticas dependiendo del contexto territorial, citando ejemplos como Bildu en Euskadi, el BNG en Galicia y Compromís en la Comunidad Valenciana. De acuerdo con Europa Press, Junqueras animó a la izquierda española a decidir por sí misma cómo presentarse a las próximas elecciones, subrayando la necesidad de establecer grandes alianzas y entendimientos entre partidos y también con agentes económicos y sociales.

Ante la pregunta sobre cómo un independentista como Rufián podría promover la creación de un frente de izquierdas a nivel estatal, Junqueras manifestó que los independentistas catalanes desean prosperidad para España. Insistió en que existe una relación de simpatía y respeto hacia otras fuerzas, más allá de las diferencias ideológicas o territoriales.

Respecto a la reciente reunión mantenida con Carles Puigdemont en Bruselas, Junqueras aportó detalles a Europa Press sobre su frecuencia y objetivo. Comentó que procuran hablar siempre que resulta posible y que aspiran a poder hacerlo también en Cataluña. Para Junqueras, resulta esencial que ambos dirigentes aborden asuntos relevantes para Cataluña y lleguen a acuerdos cuando sea necesario. Considera positivo el diálogo no solo entre independentistas, sino incluso entre formaciones estatales como PSOE y PP.

En cuanto al apoyo de ERC a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), Junqueras sostuvo, según recogió Europa Press, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha ofrecido contrapartidas específicas para asegurar el respaldo republicano. Alegó que cualquier avance en esta materia depende de que los socialistas cumplan compromisos previos, tanto a nivel estatal como dentro de Cataluña. Expresó que, si el PSOE desea que Salvador Illa cuente con Presupuestos aprobados, primero deberá cumplir los acuerdos alcanzados con Esquerra.

El debate en el Congreso sobre el uso del burka centró también parte de la entrevista. Junqueras declaró que ERC se posiciona en contra de esta prenda, pero no comparte que la solución pase por penas de cárcel, ya que, en su opinión, podría tener consecuencias desfavorables para las mujeres afectadas, como la imposibilidad de salir de sus domicilios. Explicó que la clave del debate recae en cómo asegurar la libertad de estas mujeres, sin detallar la posición exacta que ERC adoptará ante la propuesta que Junts piensa presentar. En caso de desacuerdo o de que no prospere la moción de Junts, Junqueras anunció la posibilidad de promover una iniciativa alternativa, señalando con ironía que este asunto "se ha puesto de moda".

Sobre la investigación relacionada con la presunta agresión sexual atribuida al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el dirigente republicano manifestó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería renunciar si estaba al tanto de los hechos. Además, planteó que, si no estaba informado, tendría que tomar medidas para destituir a cualquier responsable que haya conocido los hechos y no haya actuado. "En este mundo hay muchas cosas que pasan y nadie se entera", declaró Junqueras a Europa Press. Por último, reiteró la preferencia de su formación por un gobierno del PSOE en lugar de una coalición compuesta por el PP y Vox.