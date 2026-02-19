Ibon Navarro: Nos hemos visto superados por todo y no hemos podido responder en nada

Valencia, 19 feb (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, admitió tras la dura derrota sufrida en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid (100-70) que su rival les superó en todo y que no fueron capaces de dar ninguna respuesta.

"Lo primero es felicitar al Real Madrid. Nos hemos visto superados por muchas cosas, sobre todo, por un grandísimo equipo que ha jugado a un nivel extraordinario y nos hemos sido capaces de responder en nada", señaló. "No hemos sido capaces de buscar buenos tiros ni si quiera de pisar pintura, no hay mucho más", añadió.

"Nos hemos visto superados por el Real Madrid y luego por la seriedad e importancia de un partido que hay que jugar al 300% y hay gente que no ha llegado ni al 100%", apuntó.

El técnico pidió perdón a los seguidores desplazados a Valencia. "Nos gustaría haberles ofrecido otra cosas. Estoy orgulloso de cómo estamos afrontando muchos problemas que tenemos y nos queda toda la temporada por delante, tanto en la BCL como en la ACB", afirmó.

El técnico dijo que no pueden igualar actualmente la dureza con la que jugó el Real Madrid, ni si quiera soportarla y lo achacó en parte a las lesiones.

"Los mejores jugadores del Real Madrid han sido sus 'cuatros' y nuestros 'cuatros' están sentados en la grada", analizó Navarro, que dijo que fuera del vestuario nadie sabe ni debe saber lo que están pasando. "Les he dicho que estoy orgulloso. aunque es un golpe de realidad", admitió.

El entrenador señaló que "lo fácil" es decir que el equipo "no tiene garra e intensidad" pero dijo que ese argumento no aguanta un análisis.

"Cuando un equipo está superado está superado, ya puedes hablar de garra y de testiculina que no hay más. El Real Madrid ha hecho un partido muy serio 40 minutos y no hemos encontrado ni un resquicio. Es durísimo pero no podemos dramatizar pero nos ha ganado un equipo que es 30 puntos mejor que nosotros", concluyó. EFE