Espana agencias

Ibon Navarro: Nos hemos visto superados por todo y no hemos podido responder en nada

Guardar

Valencia, 19 feb (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, admitió tras la dura derrota sufrida en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid (100-70) que su rival les superó en todo y que no fueron capaces de dar ninguna respuesta.

"Lo primero es felicitar al Real Madrid. Nos hemos visto superados por muchas cosas, sobre todo, por un grandísimo equipo que ha jugado a un nivel extraordinario y nos hemos sido capaces de responder en nada", señaló. "No hemos sido capaces de buscar buenos tiros ni si quiera de pisar pintura, no hay mucho más", añadió.

"Nos hemos visto superados por el Real Madrid y luego por la seriedad e importancia de un partido que hay que jugar al 300% y hay gente que no ha llegado ni al 100%", apuntó.

El técnico pidió perdón a los seguidores desplazados a Valencia. "Nos gustaría haberles ofrecido otra cosas. Estoy orgulloso de cómo estamos afrontando muchos problemas que tenemos y nos queda toda la temporada por delante, tanto en la BCL como en la ACB", afirmó.

El técnico dijo que no pueden igualar actualmente la dureza con la que jugó el Real Madrid, ni si quiera soportarla y lo achacó en parte a las lesiones.

"Los mejores jugadores del Real Madrid han sido sus 'cuatros' y nuestros 'cuatros' están sentados en la grada", analizó Navarro, que dijo que fuera del vestuario nadie sabe ni debe saber lo que están pasando. "Les he dicho que estoy orgulloso. aunque es un golpe de realidad", admitió.

El entrenador señaló que "lo fácil" es decir que el equipo "no tiene garra e intensidad" pero dijo que ese argumento no aguanta un análisis.

"Cuando un equipo está superado está superado, ya puedes hablar de garra y de testiculina que no hay más. El Real Madrid ha hecho un partido muy serio 40 minutos y no hemos encontrado ni un resquicio. Es durísimo pero no podemos dramatizar pero nos ha ganado un equipo que es 30 puntos mejor que nosotros", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hodgkinson bate el récord del mundo al que estaba predestinada

Infobae

Primer asalto de dieciseisavos: los favoritos enseñan músculo y el Lille paga el despiste

Infobae

Los momentos del día olímpico: las dos medallas de España y la gran rivalidad del hockey

Infobae

Quique Llopis iguala su récord de España y lanza un nuevo aviso para los Mundiales

Infobae

Sinner cae ante Mensik y deja Doha sin una final con Alcaraz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rotura del carril o

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”