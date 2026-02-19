Hoy será noticia. Viernes, 20 de febrero

HUELGA MÉDICOS

Sigue la huelga de médicos entre la resignación de los pacientes

Madrid (EFE).- La primera semana de huelga de médicos encara su recta final con datos de seguimiento similares, con gran disparidad entre fuentes oficiales y sindicales y la resignación de los pacientes, que ven suspendidas sus pruebas.

Este viernes concluirá sin un horizonte de acuerdo esta primera semana de huelga, convocado por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega).

PARTIDOS IZQUIERDA

Podemos reúne a su cúpula mientras se suceden los movimientos en la izquierda

Madrid (EFE).- Podemos reúne este viernes a su Consejo Ciudadano Estatal, órgano de dirección política entre asambleas, mientras se suceden los movimientos en el espacio de la izquierda.

La formación que lidera Ione Belarra ha guardado silencio tras la charla protagonizada el miércoles por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y se ha desmarcado de forma clara de la reunión que mantendrán el sábado IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes para relanzar su alianza. Concurrieron con ese grupo a las elecciones generales de 2023, pero lo abandonaron tras un abierto enfrentamiento con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

TEMPORAL BORRASCA

El Gobierno inicia una campaña para reparar daños en carreteras de Sevilla por el temporal

Sevilla (EFE).- El Gobierno de España comenzará este viernes una campaña para reparar los daños en los firmes provocados por el tren de borrascas que ha afectado a las vías sevillanas en las últimas semanas, con una primera actuación en la carretera SE-31.

Estos trabajos forman parte de un plan de choque del Ministerio de Transportes para "restituir la normalidad" en la red de carreteras estatales en la provincia tras dar por concluida la fase de respuesta inmediata para atender incidencias o mantener la vialidad.

ESPAÑA PORTUGAL

El presidente saliente de Portugal realiza su última visita oficial a España este viernes

Madrid (EFE).- El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realizará este viernes su última visita oficial a España antes de finalizar su mandato, un viaje que tiene lugar tras dos aplazamientos y en el que será recibido por los reyes en el Palacio Real de Madrid.

Rebelo de Sousa será recibido con honores militares en el Palacio Real tras lo que mantendrá una reunión con Felipe VI y, posteriormente, los reyes ofrecerán un almuerzo en su honor. Una visita con la que se cumple la tradición del inicio y el fin de los mandatos de la presidencia portuguesa y con la que se reafirma "los lazos duraderos de amistad y fraternidad entre los dos países y pueblos" y que tuvo que aplazarse dos veces.

VIOLENCIA MACHISTA

El detenido por asesinar a su exmujer e hija en Xilxes pasa a disposición judicial

Castellón (EFE).- El hombre detenido por supuestamente asesinar a su exmujer de 48 años y a su hija de 12 en Xilxes (Castellón) pasará este viernes a disposición judicial, según la Guardia Civil.

El hombre fue detenido inicialmente por quebrantar una orden de alejamiento que tenía en vigor sobre su exmujer, si bien posteriormente se le imputaron los dos asesinatos en un caso que será llevado por un juzgado de violencia machista, según fuentes de la investigación.

JEREZ FLAMENCO

El Festival de Jerez arranca con la bailaora Manuela Carpio

Jerez de la Farontera (Cádiz) (EFE).- La bailaora jerezana Manuela Carpio estrena este viernes en el Teatro Villamarta la 30 edición del Festival de Jerez, un escaparate del baile flamenco que llena de compás la ciudad gaditana y que durante algo más de dos semanas ofrecerá 48 espectáculos.

Once de estos espectáculos que componen la programación del festival serán estrenos absolutos, entre ellos "Raices del alma", en el que Manuela Carpio se acompaña de cantaores como Tomasa ‘La Macanita’, Enrique El Extremeño, Miguel Lavi y Manuel de Tañe.

EL TIEMPO

Aumento de las temperaturas máximas y estabilidad general en la península

Madrid (EFE).- Este viernes regresa la estabilidad a la mayor parte de la península con un ascenso notable de las temperaturas máximas, aunque rachas muy fuertes de viento (de hasta 130 kilómetros por hora) seguirán arreciando en el Bajo Ebro, Pirineos, Baleares y zonas altas del prelitoral mediterráneo.

El anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este peninsular durante este viernes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), continuando así con la estabilización progresiva de la atmósfera en todo el territorio, aunque aún con rachas de viento muy fuertes en algunas zonas.

EFE

fp