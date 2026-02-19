Hodgkinson bate el récord del mundo al que estaba predestinada

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- La atleta británica Keely Hodgkinson, vigente campeona olímpica, cumplió con los pronósticos y estableció un nuevo récord del mundo de los 800 metros en pista cubierta, tras imponerse este jueves en la reunión de Lievin, séptima parada del Circuito Mundial Oro, con un tiempo de 1:54,87 minutos.

Registro que permitió a Hodgkinson, de 23 años, convertirse en la primera mujer en la historia en romper la barrera de los 1.55 minutos tras rebajar en 95 centésimas la anterior plusmarca universal que poseía la eslovena Jolanda Ceplak con un crono de 1:55.82 desde hace veinticuatro años

Un récord que la atleta británica estaba destinada a romper ya que Keely Hodgkinson nació el mismo día, el 3 de marzo de 2002, que la eslovena Ceplak estableció en Viena el tope universal que hoy pasó a los libros de historia en la "pista mágica" de Lievin, donde se han batido ya trece plusmarcas universales.

El escenario idóneo para que Hodgkinson, que ya se quedó el pasado sábado a medio segundo del récord de Ceplak en los Campeonatos británicos, lanzase su asalto a la plusmarca.

Un récord que la atleta inglesa comenzó a encarrilar al paso por los primeros 400 metros, que lanzada por la polaca Anna Gryc, completó en un tiempo de 56.01 segundos, casi un segundo y medio -1.33- que el crono que marco Jolanda Ceplak cuando estableció el tope mundial en 2002.

Ventaja que aumentó al paso por los 600 metros que Keely Hodgkinson pasó en 1:25.06 minutos por los 1.26.68 en los que la eslovena completo las tres primeras vueltas.

Suficiente para batir por casi un segundo el récord del mundo, pese a que la de Wigan corrió más lento el último giro que Jolanda Ceplak, que a diferencia de los ocurrido este jueves con Hodgkinson en Lievin, tuvo cuando estableció la anterior plusmarca en todo momento la oposición de la austríaca Stephanie Graf.

Pero Hodgkinson no fue la única que brilló en el Arena Stade Couvert de Lievin donde la etíope Freweyni Hailu, vigente campeona del mundo en pista cubierta, firmó la mejor marca mundial del año en los 3.000 metros, tras imponerse con un tiempo de 8:24.59 minutos.

Un registro muy lejano de los espectaculares 3:19.98, la tercera mejor marca de todos los tiempos, que Hailu firmó el pasado año en esta misma pista, pero suficiente para rebajar en casi dos segundos el hasta ahora mejor registro del curso que poseía la estadounidense Elle St. Pierre con un crono de 8:26.54 minutos.

Marca que no sólo mejoró la etíope Freweyni Hailu, sino también su compatriota Aleshign Bawere, segunda con un crono de 8:26.29, y la italiana Nadia Battocletti, medallista olímpica y mundial, que se quedó a 3 centésimas del récord de Europa de la británica Laura Muir tras concluir tercera con una marca de 8:26.44.

Plusmarca continental que sí logró rebajar en los 2.000 metros la portuguesa Salome Afonso tras concluir segunda con un tiempo de 5:30.31 minutos, en una prueba en la que la australiana Jessica Hull que se quedó lejos del récord del mundo tras imponerse con un crono de 5:26.68.

Afonso, bronce en los 3.000 metros en los Europeos bajo techo disputados el pasado año en Apeldoorn (Países Bajos), rebajó en 22 centésimas el tope continental que poseía desde 1998, hace 38 años, la rumana Gabriela Szabo con un registro de 5:30.53 minutos.EFE