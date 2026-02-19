Hanga: Lo hemos intentado todo pero no ha podido ser

València, 19 feb (EFE).- El exterior del Asisa Joventut Adam Hanga admitió su frustración tras la derrota sufrida en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia Basket y señaló que, aunque lo intentaron todo, no fue suficiente.

"Lo hemos intentado todo; hemos luchado hasta el ultimo momento pero no ha podido ser", señaló Hanga en declaraciones a los medios.

"Hemos estado cerca, luego he estado mirando la estadística y no he podido ver nada en lo que hayan sido mejores. Tenía la sensación de que habían cogido muchos más rebotes en la segunda parte, pero luego hemos acabado igual. Tal vez han hecho más tiros porque lo que tiene el Valencia es el ritmo", analizó.

El veterano jugador dijo que ahora deben afrontar una etapa "rara" por las ventanas de las selecciones. "No estaremos juntos como equipo pero hemos hablado que nos tenemos que centrar en el objetivo mas importante que tenemos que es la BCL", concluyó. EFE