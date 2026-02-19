Espana agencias

Font presenta su proyecto de nuevo Palau, con coste de 380 millones e inauguración en 2030

Barcelona, 19 feb (EFE).- El precandidato a las elecciones del Barcelona Víctor Font presentó este jueves su propuesta para construir un nuevo Palau Blaugrana, con un coste de 380 millones de euros, un aforo de 15.000 espectadores y la previsión de inaugurar el recinto entre febrero y abril de 2030.

Alex Barbany, exdirector de ingresos del club y exresponsable de ingresos del Espai Barça durante el último mandato del presidente saliente y aspirante a reeditar el mandato, Joan Laporta, fue el encargado de explicar el proyecto en un evento celebrado en los cines Cinesa Diagonal de Barcelona.

"Un pabellón de primer nivel en Europa cuesta 350 millones de euros, que con la inflación no serán menos de 380. Decir lo contrario puede ser por ignorancia, esconder la realidad o desinterés", señaló.

Barbany desveló que tienen un acuerdo cerrado con un socio en lo referente a los ingresos, los costes y la financiación del nuevo Palau, aunque Font matizó que no cuentan con el permiso para revelar su nombre hasta que no ganen las elecciones. "Hay un número contado de grandes grupos a nivel mundial con estas capacidades", deslizó.

Según esta alianza, el Barcelona se quedaría con el 100% de los ingresos de los abonos y las entradas de los partidos del club, controlando así su precio, mientras que en las demás actividades irían al 50%, incluyendo los derechos de denominación comercial, patrocinios, palcos, conciertos y eventos. "Nos permitirán agotar el déficit de 40 millones de pérdidas estructurales de las secciones", comentó Font.

También existiría un reparto equitativo en la obligación de gastos y en la financiación, con un cargo de 190 millones para el club en la construcción si se cumplen sus estimaciones. Este socio tendría un derecho de explotación a 35 años vista y luego el Barcelona se quedaría con la explotación total.

Este proyecto también cuenta con un acuerdo con el estudio de arquitectura estadounidense Gensler, que actualmente participa en diseño de estadios en Arabia Saudí y en el pasado ha trabajado en el Chase Center de los Golden State Warriors, así como los pabellones de los Boston Celtics, los Cleveland Cavaliers y los Milwaukee Bucks de la NBA, entre otros.

Sin embargo, Barbany expuso que el nuevo Palau se parecería más al Moody Center de Austin, Texas, "por volumen e inversiones". Por su parte, Font anunció su intención de bajar el precio de los abonos para fomentar la asistencia de aficionados azulgranas e insistió en la necesidad de "profesionalizar el club".

Asimismo, en caso de ganar las elecciones y que los socios dieran su visto bueno al proyecto en asamblea, el plan es que el proyecto ejecutivo esté acabado en otoño de 2027, tener el permiso de obras entre tres y seis meses después, iniciar las obras en el primer trimestre de 2028 y terminar entre febrero y abril de 2030.

Barbany explicó que durante este proceso han contactado con clubes que en los últimos años han construido nuevos pabellones, como el Bayern Múnich, el Zalgiris Kaunas, el ASVEL Villeurbanne y el Bayern Múnich. "Dicen que a nivel social es la ostia, sus ingresos han crecido entre un 60 y un 70% y atraen más talento", subrayó.

Además, la intención de 'Nosaltres', precandidatura encabezada por Font, es conservar el actual Palau Blaugrana y modernizarlo para la disputa de los partidos ordinarios de los equipos de balonmano, hockey patines y fútbol sala, para lo que sería necesario negociar con el Ayuntamiento para modificar el actual plan urbanístico, que incluye su demolición.

"¿Qué sentido tiene endeudarnos más para derrumbarlo y construir uno nuevo con una capacidad similar? Con un plan plurianual de inversiones, podemos transformar el Palau y que el gasto sea absorbido por el presupuesto general. Es lo mejor desde el punto de visa financiero y sentimental", defendió Barbany.

Esta reforma del plan urbanístico también incluiría un espacio para la pista de hielo al lado del actual Palau y la reordenación de un hotel y algunos edificios de oficinas proyectados.

"El nuevo Palau lo podemos garantizar. Mantener el actual Palau es nuestro deseo, pero dependemos del Ayuntamiento. Si nos dice que no, deberemos seguir con el plan urbanístico actual", lamentó Barbany.

Por su parte, el expresidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, presente entre el público, respondió, a instancias de Font, que el nuevo Palau Blaugrana proyectado por 'Nosaltres' "cumple con todos los requisitos" de la NBA. EFE

