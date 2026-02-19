El Leicester apela contra la sanción de seis puntos por irregularidades financieras

Londres, 19 feb (EFE).- El Leicester City ha presentado una apelación contra la sanción de seis puntos que recibió el pasado 5 de febrero por incumplir las reglas financieras en la temporada 2023-2024.

La pérdida de esos 6 puntos supuso que el equipo, que ahora milita en la Championship (segunda categoría)m se quedó al borde del descenso y los resultados de las últimas jornadas han metido de lleno a los 'Foxes', campeones de la Premier League en 2016, en la pelea por no bajar a la League One (Tercera división).

El club inglés tuvo pérdidas de 200 millones de libras (240 millones de euros) durante el periodo de tres años que acabó en 2024, cuando sólo están permitidas pérdidas de 83 millones de libras a tres años, ampliable con ciertas deducciones, pero si estas se aplicaran el incumplimiento de la norma superaría los 20 millones de libras.

Además, el Leicester fue acusado de no cooperar con la investigación y de no publicar sus cuentas a tiempo.

El Leicester ha apelado la decisión de una comisión independiente de restarle esos seis puntos, mientras que la Premier League ha presentado una apelación a la misma comisión por la decisión de esta de no imponer una sanción mayor por el incumplimiento del plazo a la hora de entregar las cuentas.

"Para dar la mayor claridad a los clubes y los aficionados, la Premier League tratará de resolver las apelaciones urgentemente y, ocurra lo que ocurra, antes del final de la temporada", dijo la Premier en un comunicado. EFE