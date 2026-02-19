Espana agencias

El Leicester apela contra la sanción de seis puntos por irregularidades financieras

Guardar

Londres, 19 feb (EFE).- El Leicester City ha presentado una apelación contra la sanción de seis puntos que recibió el pasado 5 de febrero por incumplir las reglas financieras en la temporada 2023-2024.

La pérdida de esos 6 puntos supuso que el equipo, que ahora milita en la Championship (segunda categoría)m se quedó al borde del descenso y los resultados de las últimas jornadas han metido de lleno a los 'Foxes', campeones de la Premier League en 2016, en la pelea por no bajar a la League One (Tercera división).

El club inglés tuvo pérdidas de 200 millones de libras (240 millones de euros) durante el periodo de tres años que acabó en 2024, cuando sólo están permitidas pérdidas de 83 millones de libras a tres años, ampliable con ciertas deducciones, pero si estas se aplicaran el incumplimiento de la norma superaría los 20 millones de libras.

Además, el Leicester fue acusado de no cooperar con la investigación y de no publicar sus cuentas a tiempo.

El Leicester ha apelado la decisión de una comisión independiente de restarle esos seis puntos, mientras que la Premier League ha presentado una apelación a la misma comisión por la decisión de esta de no imponer una sanción mayor por el incumplimiento del plazo a la hora de entregar las cuentas.

"Para dar la mayor claridad a los clubes y los aficionados, la Premier League tratará de resolver las apelaciones urgentemente y, ocurra lo que ocurra, antes del final de la temporada", dijo la Premier en un comunicado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

95-84. Montero y Badio desarman al Joventut y meten al Valencia en semifinales

Infobae

Enrique Cerezo: "No era el resultado que esperábamos y aquí el partido empezará de cero"

Infobae

Rufián junto a Emilio Delgado luce poder de convocatoria con su acto sobre el futuro de la izquierda en Madrid

Cientos de asistentes y numerosos dirigentes de diferentes formaciones acudieron al encuentro celebrado en la sala Galileo Galilei, donde la expectación superó la capacidad del recinto y generó largas colas y fuerte interés mediático

Rufián junto a Emilio Delgado

El PP pedirá votar en el Congreso que se revisen las medallas pensionadas concedidas al DAO de la Policía denunciado

El Partido Popular insiste en exigir el relevo inmediato de Fernando Grande-Marlaska tras la dimisión del máximo responsable policial investigado por presunta agresión sexual, solicita expedientes disciplinarios y retira distinciones a mandos implicados, además de pedir protección reforzada a la víctima

El PP pedirá votar en

La Policía convocará la plaza de DAO asumida de forma interina por la subdirectora general de Recursos Humanos

El principal puesto operativo de la Policía será ofertado públicamente tras la dimisión de José Ángel González, quien enfrenta acusaciones graves, mientras la dirección del cuerpo se reúne de urgencia para tratar la crisis institucional generada

La Policía convocará la plaza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rotura del carril o

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Alcaraz se levanta de la

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions