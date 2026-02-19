Espana agencias

El Lech Poznan y el Samsunspor se perfilan como posibles rivales del Rayo Vallecano

Madrid, 19 feb (EFE).- El Lech Poznan polaco y el Samsunspor turco se perfilan como los posibles rivales del Rayo Vallecano en los octavos de final de la Liga Conferencia, tras tomar ventaja en las eliminatorias que les enfrentan con el KuPS Kuopio finlandés y el Shkendija macedonio en los encuentros de ida.

El conjunto polaco hizo valer su papel de favorito y se impuso por 0-2 al equipo finés, en un choque en el que Lech Poznan se adelantó en el marcador a los nueve minutos con un gol del centrocampista Antoni Kozubal.

Un panorama que se aclaró todavía más para los visitantes tres minutos más tarde, cuando el colegiado expulsó con tarjeta roja directa por una dura entrada al jugador del KuPS Kuopio Joslyn Luyeye-Lutumba

Circunstancia que el conjunto polaco no desaprovechó para sentenciar la contienda y posiblemente la eliminatoria antes de llega el descanso con un gol del nigeriano Taofeek Ismaheel, que estableció el definitivo 0-2 a los cuarenta y un minutos.

Más ajustado fue el triunfo del Samsunspor que se impuso por 0-1 en su visita al campo del Shkendija con un gol a los setenta y siete minutos del delantero chadiano Marius, en un choque en el que los otomanos desperdiciaron un penalti a los cuatro minutos de juego.

Igualmente deberá esperar al encuentro de vuelta para tratar de resolver su eliminatoria Zrinjski bosnia uno de los grande favoritos al título, el Crystal Palace inglés, tras empatar este jueves 1-1 en su visita Mostar.

Pese a adelantarse a los cuarenta y tres minutos de juego con un gol (0-1) del delantero senegalés Ismaila Sarr, los del austríaco Oliver Glasner no supieron defender su ventaja y vieron como a los diez minutos de la segunda mitad Karlo Abramovic firmaba el 1-1 para el Zrinjski que deja todo por decidir para el choque de vuelta que se jugará la próxima semana en Londres.

Un choque de vuelta que se antoja más plácido para el Fiorentina italiano, finalista en dos de la cuatro ediciones disputadas de la Liga Conferencia, que dejó encarrilada su eliminatoria con el Jagiellonia polaco tras imponerse en la ida por 0-3 con los goles de Luca Ranieri, Rolando Mandragora y Roberto Piccoli.

Por su parte, el AZ Alkmaar neerlandés, otro de los nombres propios de la competición, deberá remontar en la vuelta tras caer este jueves por 1-0 en el campo del Noah Armenio con gol en la primera parte de Hovhannes Hambardzumyan.EFE

