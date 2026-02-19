Deck: Hemos estado muy bien del minuto 1 al 40

Valencia, 19 feb (EFE).- El alero argentino del Real Madrid Gaby Deck destacó la continuidad que tuvo su equipo para imponerse al Unicaja en los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputa hasta el domingo en Valencia.

"Estamos contentos por la victoria del minuto 1 al 40 hemos estado muy bien y concentrados. Es el camino que debemos seguir si queremos ganar", apuntó el argentino en una rueda de prensa.

"Creo que hemos estado muy bien del 1 al 40, con una gran intensidad, era el camino antes de empezar", añadió Deck.

El jugador del conjunto madrileño hizo un primer análisis de la semifinal ante el Valencia Basket. "Sabemos que es un gran rival, que juega con su gente e intentaremos dar el máximo del minuto 1 al 40 y ojalá nos salga bien. Como siempre digo, si hacemos nuestras cosas y estamos concentrados tenemos muchas chances de llevarnos la victoria", afirmó. EFE