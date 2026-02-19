Dani Miret: "Hemos perdido el partido en el segundo cuarto"

Valencia, 19 feb (EFE).- El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, aseguró tras la derrota de su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia Basket que perdieron el choque en el segundo cuarto y admitió que está "enfadado" porque pensaban que podían ganar el encuentro.

"Lo primero es felicitar al Valencia por una merecida victoria. Nuestro primer cuarto ha sido el mejor del partido, tanto en defensa como en iniciativa de ataque. Pero en el segundo cuarto hemos perdido el partido. No hemos sido capaces de finalizar bien, no hemos sido capaces de tirar ni un tiro libre. No es que no hayamos tirado tiros libres, es que no hemos entrado en bonus", lamentó en rueda de prensa.

"La diferencia en el segundo cuarto ha hecho que al final no estuviéramos cerca de verdad", añadió.

Miret dijo que se va "enfadado" porque tenían "mucha ilusión" y habían puesto mucha atención en la preparación.

"Se me queda una cara muy negativa. Seguro que en el análisis veremos hemos hecho cosas buenas, pero ahora en caliente me es difícil poner buena nota. No hemos estado tan cerca como queríamos. Hemos perdido una oportunidad, creo que en frío podré valorarlo", apuntó.

El entrenador del Joventut dijo que en la segunda parte tuvieron "buenos momentos", que lucharon, rebotearon bien, dieron la cara y no dejaron que les "barrieran", y lamentó no haber puesto en práctica todo lo preparado para defender a Brancou Badio.

"Cuando hemos ido a remolque no hemos estado bien sobre Badio, sabemos que Montero de una manera o de otra te acaba anotando. En la preparación hemos intentado darle mucha importancia a Badio, pero no ha salido bien", señaló.

Miret agradeció el "esfuerzo" y los ánimos que les transmitieron todos los aficionados que se desplazaron a Valencia para apoyarlos.

EFE

nhp/ism