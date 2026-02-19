Corral, pichichi 2018 en España, encabeza la selección mexicana para partidos de marzo

México, 19 feb (EFE).- La goleadora Charlyn Corral, premio Pichichi en España en 2018 como futbolista del Levante, encabeza la lista de la selección femenina de México que se enfrentará la primera semana de marzo a Santa Lucía y a Brasil.

El seleccionador de México, el español Pedro López, convocó este jueves a las principales jugadoras de la Liga MX y a cinco pertenecientes a equipos estadounidenses para enfrentarse el 2 de marzo a Santa Lucía, en partido de eliminatoria mundialista; y el 7 a Brasil, en un amistoso en la capital mexicana.

Corral es líder goleadora del torneo Clausura y a los 34 años muestra una gran forma deportiva, llamada a ser una de las líderes del equipo que pretende regresar a un mundial con el de Brasil 2027.

De la mano de López, México derrotó a Estados Unidos por 2-0 en la pasada Copa Oro en la que avanzó hasta las semifinales, después de lo cual el equipo ha mantenido una estabilidad en los resultados y tiene todo a favor para llegar al mundial.

El 2 de marzo las mexicanas visitarán a Santa Lucía en la cancha del Daren Sammy Cricket Ground con el propósito de confirmar su condición de favoritas en el grupo A, que completan Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes americanas.

- Convocatoria de la selección mexicana:

. Guardametas: Blanca Félix (Guadalajara), Esthefanny Barreras (Pachuca), Itzel Velasco (América).

. Defensas: Kenti Robles (Pachuca), Kimberly Rodríguez (América), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Greta Espinoza (Tigres UANL), Reyna Reyes (Portland Thorns-USA), Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA), Nicolette Hernández (Boston Legacy-USA).

. Centrocampistas: Karla Nieto (Pachuca), Alexia Delgado (Tigres UANL), Diana García (Monterrey), Fátima Servín (Monterrey), Alice Soto (Monterrey), Jacqueine Ovalle (Orlando Pride-USA) y Aaliyah Farmer (Chicago Stars-USA).

. Delanteras: Charlyn Corral (Pachuca), Scarlett Camberos (América), Jasmine Casarez (Guadalajara), (América), Kiana Palacios (América), Monserrat Saldívar (América) y Diana Ordóñez (Tigres UANL). EFE