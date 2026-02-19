Cardona:En la última curva, cuando vi que ganaba y a todos en la grada disfruté muchísimo

Bormio (Italia), 19 feb (EFE).- Oriol Cardona flamante campeón olímpico de sprint de esquí de montaña, al ganar la prueba de esa disciplina de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), tras la cuál se convirtió en el segundo de toda la historia del olimpismo español después de Francisco Fernández Ochoa -oro en eslalon de esqui alpino en los de Sapporo'72 (Japón)- declaró este jueves en Bormio que "en la última curva, cuando" vio "que ganaba y a todo el mundo en la grada", disfrutó "muchísimo".

"Cuando pasé la última curva y me giré; y vi que ganaba y a todo el mundo que vino animando en la grada, he sentido un momento de felicidad enorme", manifestó Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona), durante una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE) que tuvo lugar en Bormio y en la que también estuvieron presentes el presidente de ese organismo, Alejandro Blanco, y la andaluza Ana Alonso, flamante medallista de bronce.

"Aparte de haber ganado este oro para España después de tantos años, fue una gran alegría ver a todos aquí; a mi familia, a mis amigos, a mi equipo. Que hayan estado todos aquí fue algo increíble", apuntó Cardona tras haberse convertido en el segundo campeón olímpico invernal de toda la historia de España, 54 años después de la gesta de 'Paquito' en el eslalon de los Juegos de Sapporo. EFE