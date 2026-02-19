Badio: En el momento duro, defendimos bien y pudimos correr

València, 19 feb (EFE).- El exterior del Valencia Basket Papi Badio destacó tras la victoria de su equipo ante el Asisa Joventut en los cuartos de final de la Copa del Rey que en el momento más complicado, en la segunda parte, se refugiaron en la defensa para poder desarrollar su juego.

"Era un momento duro, pero hemos podido defender bien, asegurar el rebote y correr, y así coger de nuevo un poco de ventaja", explicó el jugador senegalés tras el encuentro.

"Fue un partido con muchos altibajos, tuvimos momentos y ellos también. Pero jugamos nuestro juego y pudimos ganar el partido", afirmó.

Autor de 19 puntos, Badio dijo que todos son importantes en el equipo. "Jugamos todos igual, con sus cualidades, y nos ayudamos entre todos", afirmó. EFE