Aznar y Rajoy se implican en la campaña en Castilla y León para arropar a Mañueco ante las elecciones autonómicas

Durante un acto realizado en el Senado, José María Aznar advirtió sobre los riesgos del “nuevo despotismo mayoritario” que, en su opinión, representa el populismo. Según informó Europa Press, este mensaje surge en un contexto de aumento en el respaldo a Vox en los últimos meses y en vísperas de la campaña electoral en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco busca la reelección como presidente autonómico. Aznar presentó la biografía “Alexis de Tocqueville. Un liberal único”, impulsada por FAES, y aprovechó el evento para insistir en su preocupación por el avance de posturas que, según él, ponen en peligro la democracia liberal.

El medio Europa Press detalló que tanto Aznar como Mariano Rajoy intensificarán su involucramiento directo en la campaña castellano-leonesa para brindar respaldo público a Mañueco. Rajoy, que ya coincidió este jueves con el candidato popular en un acto realizado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), advirtió durante la presentación de su libro “El arte de gobernar” (Almuzara) que “el mayor peligro para la democracia son los populismos, de extrema derecha y de izquierda”. La intervención de Rajoy formó parte de un encuentro donde también reiteró la necesidad de defender las instituciones ante las amenazas populistas.

De acuerdo con Europa Press, Aznar visitará Burgos el próximo 24 de febrero para presentar su última obra, “Orden y Libertad. Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal” (Esfera de los Libros), acto al que asistirá Mañueco. La fecha se sitúa a tan solo dos días del inicio oficial de la campaña para las elecciones de Castilla y León, prevista para el 27 de febrero a medianoche. Ambos expresidentes han planificado regresar durante la campaña, aunque las fechas finales todavía se ultiman, según fuentes del Partido Popular consultadas por la agencia.

Europa Press destacó la relación especial de Aznar con la región, donde ejerció como presidente autonómico entre 1987 y 1989. En la anterior contienda electoral, Aznar ya se sumó a la campaña para pedir un “respaldo rotundo” a Mañueco y prevenir la fragmentación del voto de centroderecha, en un momento en el que Vox contaba solo con un diputado en las Cortes de Castilla y León. Finalmente, Vox logró incrementar su presencia a trece escaños en los comicios de 2022.

La campaña que encabeza Mañueco contará además con la presencia de otros integrantes destacados del Partido Popular. Europa Press señaló que Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional de la formación, acudirá para ofrecer apoyo durante diferentes actos, en los que también participarán líderes territoriales como el presidente gallego Alfonso Rueda y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Alcaldes y responsables de la dirección nacional del partido, entre los que se incluyen Ester Muñoz (León), Alicia García (Ávila) y el secretario general Miguel Tellado, también integran la lista de colaboradores que se sumarán a la movilización.

Según consignó Europa Press, la estrategia del PP contempla celebrar miles de actos para cubrir las nueve provincias de la comunidad. El propio Mañueco cuantificó en “2.248 mítines” los eventos programados a lo largo de la campaña. Estos esfuerzos buscan consolidar el respaldo al actual presidente autonómico y contrarrestar el empuje de formaciones rivales, como Vox, que han aumentado su influencia en el territorio.

El calendario de la campaña se extiende por 15 días, culminando con los comicios el próximo 13 de marzo. Durante este periodo, la dirección del Partido Popular aspira a mostrar una imagen de unidad e implicación de sus figuras más experimentadas, apoyándose en la participación de expresidentes y líderes regionales para fortalecer el proyecto de Mañueco. Los mensajes de alerta sobre el populismo cruzan la argumentación de los principales oradores en los diferentes actos y presentaciones de publicaciones, consolidando ese discurso como uno de los ejes centrales de la campaña electoral en Castilla y León.