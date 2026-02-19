Aspas: "Nos queda la pena que hemos pasado del 0-3 al 1-2"

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- Iago Aspas, autor del primer gol y asistente en el segundo en la victoria del Celta ante el PAOK (1-2), lamentó la oportunidad perdida de dejar sentenciada eliminatoria en Salónica.

“Creo hemos jugado muy bien. Hemos salido muy bien de su presión y antes de habernos puesto por delante con mi gol ya tuvimos dos ocasiones bastante claras para habernos adelantado. Nos queda la pena que hemos pasado del 0-3 al 1-2 que deja abierta la eliminatoria y ellos se lo jugarán en Vigo”, manifestó.

El capitán celeste, que volvió a la titularidad en el Toumba Stadium de Salónica, no escondió su satisfacción por su gran actuación.

“Esperemos rematar la eliminatoria en Balaídos y si puede ser con un gol mío o con participación, pues mucho mejor”, indicó Aspas, que aplaudió la “personalidad” de su equipo para jugar en un estadio “grande” y donde el PAOK no perdía desde hacía más de un año. EFE

dmg/ism