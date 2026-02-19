Ana Alonso: Imagino que pueden venir cosas bonitas, pero voy a seguir siendo la misma

Bormio (Italia), 19 feb (EFE).- La granadina Ana Alonso, flamante medallista de bronce en la prueba sprint de esquí montaña en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), manifestó este jueves en Bormio que se imagina que tras esta medalla "pueden venir cosas bonitas, pero" que ella va "a seguir siendo la misma".

"Yo he estado centrada y lo sigo estando, en las carreras, porque el sábado tenemos otra (el relevo mixto, en el que volverán a apuntar alto). No sé si esta medalla puede cambiar mi vida. Yo voy a seguir siendo la misma persona", comentó 'Anita', nacida hace 31 años en Granada, durante una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE) que tuvo lugar en Bormio y en la que también estuvieron presentes el presidente de ese organismo, Alejandro Blanco, y el catalán Oriol Cardona, flamante campeón olímpico de esa disciplina.

"Me imagino que pueden venir cosas bonitas y todo eso. Lo que tenga que venir, vendrá. Pero ahora estamos centrados en la prueba del sábado", añadió la campeona de Sierra Nevada este jueves en Bormio. EFE