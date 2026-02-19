95-84. Montero y Badio desarman al Joventut y meten al Valencia en semifinales

Nacho Herrero

Valencia, 19 feb (EFE).- Talentoso como siempre, pero con el añadido esta campaña de madurez, trabajo y constancia, el dominicano Jean Montero sacudió este jueves los nervios del Valencia Basket en la apertura de la Copa del Rey que acoge para guiarle a semifinales y cerrar ese camino al Joventut, que se revolvió para complicarle el triunfo hasta el último cuarto (95-84).

El exterior, que acabó con 19 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias como el mejor valorado de los locales, se echó a su equipo a la espalda en los momentos de duda de los 'taronja' y, junto a un acertado Papi Badio, neutralizó el último intento verdinegro de forzar un final apretado.

En su regreso a la Copa tras quince años de ausencia, Ricky Rubio fue el motor de la Penya, muy bien acompañado por Cameron Hunt. El base de Masnou repartió juego, reboteó y anotó, pero lo hizo básicamente desde la línea de tiros libres y su 2/12 en tiros de campo pesó mucho.

No habían pasado ni dos minutos y el encuentro tuvo un primer giro de guión. El Joventut había arrancado atenazado, se pasó los dos primeros sin anotar y tuvo que proteger a Michael Ruzic por un par de faltas. Por un momento parecía que el partido le podía venir grande.

Pero un estratosférico mate de Yannick Kraag le despertó. La descarga eléctrica le llegó a Cameron Hunt, que nueve puntos casi seguidos inyectó a su equipo una buena dosis de confianza. (7-13, m.6).

En cambio, el Valencia Basket, que había salido suelto y confiado, perdió precisión y Pedro Martínez tuvo que parar el partido. Solo Montero parecía tener la mano encogida y la cabeza nublada. La veterana dupla verdinegra de Ricky Rubio y Guillem Vives mantuvo firme el timón del choque unos minutos.

Los locales encontraron la calma en su habitual gasolina: los triples. Uno de Braxton Key y otro de Kameron Taylor les tranquilizaron y un tercero de Montero les pusieron de nuevo por arriba (27-23, m.11). Al ver que el dominicano se calentaba, Dani Miret trató de enfriarlo con un tiempo muerto.

La Penya se había quedado sin puntos y sólo un par de triples de Adam Hanga le mantuvieron a flote. Pero Papi Badio ensanchó la brecha y, cuando Key puso al Valencia también por delante en la batalla del rebote, su renta alcanzó la barrera de los diez puntos. Montero la superó antes del descanso (46-34, m.20).

El parón no cambió el guión, solo los protagonistas. Badio y Kameron Taylor asumieron el liderazgo del Valencia Basket, con puntos en una canasta y minimizando respectivamente a Ricky Rubio y a Hunt. Por un momento, la ventaja se acercó a los veinte puntos.

Pero en el momento de 'matar' el encuentro, al Valencia le falló la puntería desde lejos y Rubio y Hunt lo aprovecharon para recuperar parte del terreno perdido antes de irse coger aire al banquillo. Vives y Ante Tomic se hicieron cargo del impulso de la segunda unidad verdinegra y Miret mandó defensas alternativas para jugar con la ansiedad local.

No quiso el técnico de la Penya desaprovechar la inspiración de Ricky y le devolvió rápido a la cancha. El marcador había pasado del 53-36 a un apretado 62-58. En el peor momento de los locales un triple de Josep Puerto y dos tiros libres de Badio sobre la bocina del cuarto les dieron aire.

El Joventut aumentó su presión con un par de triples pero Montero, tras un necesario paso por el banquillo para bajar pulsaciones, retomó el mando del Valencia. Distribuyó y dio calma a los suyos, algo que agradeció el trabajador Jaime Pradilla, que redondeó con un par de triples el notable trabajo de intendencia que llevaba, y sobre todo Badio, que fue el encargado de matar el choque.

Ficha técnica:

95.- Valencia Basket (22+24+21+28): Badio (21), Thompson (2), Taylor (6), Pradilla (15), Reuvers (10) -cinco titular- Montero (19), De Larrea (7), López-Arostegui (-), Puerto (3), Key (8), Costello (-) y Sako (4) .

84- Asisa Joventut (23+11+26+24): Rubio (11), Hunt (26), Kraag (13), Ruzic (2), Birgander (2) -cinco titular- Drell (-), Hakanson (6), Vives (3), Niebla (-), Tomic (10) y Hanga (11).

Árbitros: Pérez Pizarro, Caballero y Olivares. Sin eliminados.

Incidencias: primer encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Roig Arena ante 13.376 espectadores. EFE

