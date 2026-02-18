Mónica García defiende un espacio común en la izquierda que incluya a Díaz: "Aquí no sobra nadie"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles la creación de un espacio, en sus palabras, fraterno y común en la izquierda que incluya a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Aquí no sobra nadie".

"Un espacio que dé respuesta a lo que están esperando nuestros votantes, nuestros militantes y, sobre todo, que nos hagamos cargo de que este espacio progresista tiene mucho que decir, tiene que sostener un gobierno que es de los pocos progresistas que hay en Europa", ha dicho en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press.

Preguntada por si asistirá al acto de este miércoles por la tarde promovido por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda alternativa, ha afirmado que, si puede, irá.

Por otra parte, García también ha defendido que lo 'woke' es, a su juicio, los "avances sociales en derechos y libertades", lamentando que este término haya sido "ridiculizado".

SITUACIÓN DE LA SANIDAD

Sobre el estado de la sanidad en España, García ha remarcado que se han "revertido la mayoría de los recortes del PP" y lo ha ejemplificado en el hecho de que, según ella, se haya firmado la mayor oferta de formación sanitaria especializada, que en el año 2014-2015 era de cerca de 6.000 plazas y en la actualidad se ofertan 9.000, textualmente.

Ha criticado que, pese al acuerdo para acabar con las guardias de 24 horas, se siga con la idea de su vigencia: "Tú pones en una ley que el máximo son 17 horas, que son dos turnos y pones en esa misma ley que serán las CCAA y los servicios los que elijan y decidan si las guardias son de 17, de 12 o de 8. A mí me tienen que explicar cómo se puede llegar a las 24 horas".

BAJAS LABORALES EN LOS CAPS CATALANES

Preguntada por su opinión sobre los incentivos económicos que la conselleria de Salud quiere aplicar para reducir bajas laborales en los centros de atención primaria (CAP) de Catalunya, ha expresado que el acto médico de dar una baja no puede ser "viciado" y que los incentivos tienen, en sus palabras, un doble filo.

"Entiendo que parte de esas bajas están justificadas por la lista de espera. Todo lo que sea agilizar el estado de espera, bienvenido, y todo lo que sea viciar el acto médico, pues habrá que verlo", ha dicho.