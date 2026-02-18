El PP pedirá votar en el Congreso que se revisen las medallas pensionadas concedidas al DAO de la Policía denunciado

El PP llevará al Congreso una proposición no de ley para instar al presidente del Gobierno a cesar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la presunta agresión sexual del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y a revisar todas las medallas pensionadas concedidas a los mandos policiales afectados por la querella. También solicita incoar expedientes disciplinarios a los mandos implicados y acordar la suspensión cautelar de los afectados para que "no puedan influir en la investigación".

Esas iniciativas forman parte de una ofensiva parlamentaria del Grupo Popular, que incluye además la petición de comparecencia en comisión del propio titular de Interior, el director general de la Policía y la subdirectora de Recursos Humanos del Cuerpo, encargada de tramitar la baja de la víctima el pasado mes de julio.

La formación de Alberto Núñez Feijóo, que ya salió en tromba este miércoles a solicitar en el Congreso la dimisión de Marlaska, quiere ahora que se vote esa solicitud en el Congreso para forzar a otros grupos parlamentarios a posicionarse.

El DAO de la Policía, el comisario principal, José Ángel González, renunció este martes al cargo como máximo mando de este cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada el mes de abril. La querella está fechada el 9 de enero.

Marlaska ha afirmado que no supo nada de esta denuncia hasta este martes por la tarde, recordando que así lo ha manifestado el abogado de la víctima y que tampoco ningún sindicato de la Policía tenía constancia de estos hechos. Sin embargo, el PP considera que "no hay quien se crea" que el ministro desconocía esa presunta agresión sexual y ha exigido su cese al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

EL PP PIDE INCOAR EXPEDIENTES A LOS MANDOS POLICIALES IMPLICADOS

El PP ha asegurado que "no se va a quedar de brazos cruzados" tras la dimisión del DAO de la Policía, dado que, según ha recalcado, es necesario aclarar por qué el Gobierno "mantuvo a José Ángel González en su puesto a pesar de la denuncia que pesaba sobre él por agresión sexual a una subordinada desde hace un mes".

En la proposición no de ley, que el PP ha registrado para su debate en Pleno y en la Comisión de Interior del Congreso, el PP pide que se cese al ministro por su "falta de control ante delitos de agresión sexual, coacciones y malversación de fondos públicos presuntamente cometidos por el que fuera jefe operativo de la Policía".

Además, los 'populares' solicitan que se incoe de forma inmediata expedientes disciplinarios a todos los mandos policiales implicados directa o indirectamente en los hechos descritos en la querella, por la posible comisión de faltas muy graves.

PIDE GARANTIZAR LA "PROTECCIÓN INTEGRAL" DE LA VÍCTIMA

El PP también reclama en la misma iniciativa acordar la suspensión cautelar de todos los mandos afectados mientras se sustancian los procedimientos judiciales para que "no puedan influir en la investigación ni en la situación profesional de la víctima". Es más, pide proceder a la expulsión del Cuerpo de los responsables en caso de sentencia condenatoria firme.

Asimismo, el Grupo Popular que dirige Ester Muñoz pide que se revisen de oficio "todas las condecoraciones y medallas pensionadas concedidas a los mandos policiales que pudieran estar afectados por la querella o por actuaciones de encubrimiento, procediendo a su retirada cuando resulte incompatible con la ética pública y la legalidad".

En su proposición no de ley, el PP también insta al Ejecutivo a garantizar la protección integral de la víctima, reforzando los protocolos internos de prevención y actuación frente a agresiones sexuales dentro de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

QUIERE QUE EL MINISTRO INFORME DE SU "CONOCIMIENTO PREVIO"

Dentro de su ofensiva, el primer partido de la oposición reclama la comparecencia de Marlaska en la Comisión de Interior para dar cuenta de sus actuaciones "en relación con los hechos denunciados en una querella por presunta agresión sexual, coacciones, encubrimiento y posible malversación de caudales públicos atribuibles a quien ejercía desde 2018 la máxima autoridad operativa de la Policía Nacional".

Además, el primer partido de la oposición quiere que el ministro informe de "su conocimiento previo de dichos hechos, de las medidas adoptadas para la protección de la víctima y la preservación de pruebas".

El PP solicita que acudan también al Congreso el director general de la Policía Nacional y la subdirectora de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo, encargada de tramitar la baja de la víctima el pasado mes de julio. A esta última ya avanza que le cuestionará "sobre las comunicaciones que llevó a cabo -o no- con sus superiores jerárquicos y si activó los mecanismos de protocolo internos para la protección de la mujer agredida".

BATERÍAS DE PREGUNTAS EN EL CONGRESO

Según el PP, dentro de la gravedad de los hechos, "hay un aspecto especialmente sangrante como es el supuesto intento de diversos mandos policiales para presionar a la víctima y tratar de encubrir los delitos dentro de la estructura del ministerio del Interior", ha indicado la formación en un comunicado.

Por eso, el Grupo Popular ha registrado dos baterías de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer, entre otras cosas, desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima.

Además, se interesa por la revisión de medallas y condecoraciones al comisario Óscar San Juan, que, según el PP, presuntamente habría intentado coaccionar a la víctima, y al exDAO, al tiempo que cuestiona el uso de medios públicos con fines delictivos.

"Ante la gravedad de los hechos, el tiempo transcurrido, el presunto encubrimiento y la utilización de los medios del Estado, ¿piensa el ministro del Interior asumir alguna responsabilidad política", señala el PP en una de las quince preguntas dirigidas al Ejecutivo.

TAMBIÉN PIDE EXPLICACIONES AL MINISTERIO DE IGUALDAD

El Grupo Popular también requiere explicaciones al Ministerio de Igualdad y sus competencias de "supervisión, evaluación o seguimiento de los protocolos de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El PP pregunta además si "existen canales de comunicación institucional para asegurar que las víctimas pertenecientes a cuerpos jerarquizados reciban atención integral especializada" o "si ha ofrecido el ministerio asistencia o acompañamiento a la presunta víctima a través de sus recursos".