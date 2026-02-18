Espana agencias

El PP da por amortizada a una Yolanda Díaz "achicharrada" a la que "despellejan" sus propios compañeros de Sumar

El PP da por amortizada a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que ve "achicharrada" por el "PSOE más extremista" y 'despellejada' por sus propios compañeros de Sumar, una formación que, en palabras del portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Jaime Olano, ha hecho desaparecer y ha convertido en "un Airbnb en el que cada día hay alguien saliendo por la puerta".

Así se lo ha hecho saber Olano a la propia Díaz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en una pregunta que ha sido prácticamente un monólogo del diputado 'popular'. Olano ha gastado los dos minutos y medio que tenía para debatir con la ministra en su primera intervención y ella ha evitado entrar al trapo y tan sólo ha utilizado unos segundos para responderle a la pregunta que constaba en el orden del día.

"Señora Díaz, ¿sigue usted escuchando el rum rum que escuchaba el lunes en su ministerio? ¿Lo escucha en el Congreso? ¿Lo escucha en Sumar? ¿Será que llega Sánchez o será que llega Rufián?", ha arrancado Olano, en referencia a los movimientos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para aglutinar a formaciones de izquierdas soberanistas.

CUESTIONA SUS "PRINCIPIOS"

A renglón seguido, ha destacado que Díaz "nunca se ha presentado dos veces en las elecciones por el mismo partido" lo que, en su opinión, deja claro cuales son "sus principios". "Y tras su paso, el partido desaparece y sus compañeros la despellejan", ha rematado Olano que cree que eso es lo que está pasando ahora en Sumar: "Usted llegó para ensanchar la extrema izquierda y ha terminado achicharrada por el PSOE más extremista", le ha soltado.

El diputado ha invitado a Díaz a preguntarse si ha llegado a esa situación por apoyar el aumento del gasto en defensa que "juró impedir", por "abandonar la causa saharaui que decía defender" o por "nombrar mano derecha a un depredador como (Íñigo) Errejón, por "aceptar que se desguacen los servicios públicos sin decir ni pío", por "convertir la vivienda en el primer problema de los españoles" o por "hacer que la clase media se sienta más pobre que nunca".

Tras echarle también en cara los casos de corrupción que rodean al PSOE y al presidente del Gobierno, Olano ha recriminado a Díaz que forme parte de un Gobierno que "encubrió" la "violación" de la que se acusa al ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González. "¿Dónde está su feminismo, señora Díaz, detrás del burka?", la ha interpelado.

HAY QUE PLANTAR CADA CUANDO TOCA

Y después le ha explicado que "la política exige algo más que sonrisas forzadas", "palabrería hueca", "enfados fingidos" o "peticiones de dimisiones fake", pues necesario actuar con "coherencia" y tener "capacidad de plantar cara cuando toca". "Cuando se renuncia a ejercer esa influencia real uno deja de ser decisivo y pasa a convertirse simplemente en decorativa".

"Señor Olano, he aprendido mucho de la reflexión que ha hecho usted y a la pregunta que me ha formulado, le digo que honestamente, sí", se ha limitado a contestar la ministra de Trabajo remitiéndose a la pregunta que había registrado Olano para ella sobre si cree que puede seguir siendo vicepresidenta del Gobierno.

