Espana agencias

Manlleu declara tres días de luto oficial por los cinco fallecidos en el incendio

Guardar

Madrid, 17 feb (EFE).- Arnau Rovira, alcalde de la localidad de Manlleu (Barcelona), declaró en la madrugada de este martes tres días de luto oficial por los cinco fallecidos en el incendio de este lunes.

"El Ayuntamiento decretará 3 días de luto, las banderas ondearán a media asta en señal de respeto y recuerdo a las víctimas. Convocamos 1 minuto de silencio, hoy, 17 de febrero, a las 19:00 h frente al Ayuntamiento", afirmó Rovira en un comunicado en la red social 'X'.

El incendio, producido en un trastero habilitado como vivienda en la calle Montseny, deja cinco fallecidos y cuatro heridos de carácter leve.

Sobre las 21:10 horas, varios residentes en el inmueble han llamado al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera.

Hasta allí se desplazaron trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que al llegar encontraron el edificio totalmente desalojado.

"Expresamos nuestro más profundo pésame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio. En estos momentos de dolor, nos solidarizamos con las familias y personas cercanas a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo institucional y humano que sea necesario," asegura el comunicado.EFE

