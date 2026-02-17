Este martes, tiempo anticiclónico en general salvo lluvias en el extremo norte peninsular

Madrid, 17 feb (EFE).- Este martes predominará el tiempo anticiclónico en la mayor parte de España, pero el paso de frentes dejará precipitaciones en el extremo norte peninsular, donde podrán registrarse acumulados importantes, con nevadas acotadas al Pirineo a partir de los 1.300 metros y heladas débiles en esa misma zona, mientras que la calima persistirá en Canarias.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en Galicia, entorno pirenaico y área cantábrica, donde puede haber acumulados importantes a primeras horas del día, lluvias que tenderán a cesar largo del día.

En el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares, habrá cielos nubosos con tendencia a despejar, mientras en el extremo sur peninsular y resto del Mediterráneo, así como en Canarias, se prevén cielos poco nubosos o despejados.

Habrá bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y zonas de la meseta Sur.

En Canarias, la calima registrará probables concentraciones significativas, aunque con tendencia a ir a menos, con pocos cambios en las temperaturas.

Es probable que nieve en el Pirineo a una cota de 1.300/1.500 metros, subiendo por encima de 1.800 metros, y hay aviso amarillo en Aragón, Castilla y León y Navarra por riesgo de deshielos, con heladas débiles en esa zona.

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo nordeste de Cataluña y predominarán los aumentos en el resto, pudiendo ser notables en el tercio sureste. Predominarán los descensos en las mínimas en el nordeste e interior occidental peninsular. En Baleares habrá pocos cambios.

El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, siendo al principio de norte en Ampurdán, norte de las islas y golfo de Cádiz. Será moderado en Baleares, mitad norte y tercio oriental peninsular y flojo en el resto. Intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales y montañas del extremo noroeste peninsular, así como tendiendo a amainar.

- GALICIA: cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos que tienden a remitir en la mitad oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes en el litoral norte.

- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas tendiendo a intervalos nubosos al tiempo que van remitiendo. Temperaturas mínimas sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto, con máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado que irá amainando a sur flojo, excepto en el tercio occidental.

- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos. Precipitaciones generalizadas de madrugada cuando pueden ser persistentes en el interior más oriental y acumular desde el día anterior más de 40 litros en doce horas; lluvias que irán remitiendo. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas sin cambios o en ligero ascenso.

Viento flojo variable arreciando temporalmente a moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos. Lluvias débiles a moderadas que, de madrugada, pueden ser persistentes en el interior norte y acumular desde el día anterior más de 40 litros en doce horas, que irán remitiendo. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable, con intervalos moderados en el extremo sur.

- CASTILLA Y LEÓN: probables brumas o bancos de niebla matinales en la meseta. Cielo con intervalos nubosos, con nubosidad media y baja que será más abundante hacia el norte y el este, tendiendo a poco nuboso. Se esperan algunas precipitaciones en zonas de montaña del norte, este y en el Sistema Central. La cota de nieve entre los 1.800-2.000 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios en ligero descenso y máximas en ligero o moderado ascenso. Alguna helada débil y dispersa en cotas altas de montaña. Viento tendiendo a flojo.

- NAVARRA: cielo nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos. Precipitaciones dispersas en general débiles que cesarán en todo el territorio. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso que será ligero o sin cambios en el tercio norte y en la Ribera Baja. Viento flojo tendiendo a variable a mediodía.

- LA RIOJA: cielo nuboso tendiendo a poco nuboso, con precipitaciones a primeras horas que irá remitiendo y serán más frecuentes en la Ibérica. Temperaturas mínimas sin cambios en la sierra y en descenso en el valle y máximas en ligero o moderado ascenso. Viento tendiendo a flojo.

- ARAGÓN: en la mitad norte, nuboso o muy nuboso con precipitaciones en la divisoria, sin descartar en el resto de manera débil y aislada, remitiendo por la tarde y tendiendo a poco nuboso; en la mitad sur, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. La cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros, localmente 800-1.000 metros en el Pirineo.

Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en Pirineos. Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico, probables en cumbres de Pirineos con ventisca.

- CATALUÑA: en el tercio norte, nuboso o muy nuboso con precipitaciones, probables de manera débil y aislada en el resto del tercio norte, lluvias que remitirán y tenderá a poco nuboso. La cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros, localmente 800-1.000 metros en el Pirineo. En el resto, intervalos de nubes medias y altas con tendencia a poco nuboso.

Temperaturas máximas y mínimas en descenso o sin cambios. Heladas débiles en Pirineos. Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas de la mitad sur, probables en cumbres del Pirineo occidental con ventisca.

- EXTREMADURA: intervalos de nubes bajas tendiendo a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo nuboso, con predominio de nubosidad baja acompañada de brumas y bancos de niebla matinales, reemplazada por intervalos de nubes altas. No se descarta alguna lluvia débil ocasional y dispersa en zonas altas de la Sierra. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en la Sierra. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: brumas y bancos de niebla matinales en zonas montañosas salvo en las del sureste. Cielo nuboso con predominio de nubosidad baja reemplazada por intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo, más intenso en el este.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento moderado a fuerte, con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ascenso, en descenso o sin cambios. Vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes durante la primera mitad del día, amainando a partir de mediodía.

- BALEARES: intervalos nubosos con tendencia a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en descenso las nocturnas. Viento moderado a fuerte, con rachas de 70 kilómetros por hora en general y de 140 kilómetros por hora en cumbres de la sierra de Tramuntana, disminuyendo a entre flojo y moderado.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en el resto, tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio oriental, en ligero descenso o sin cambios en el resto; máximas con pocos cambios en el litoral mediterráneo oriental, en ascenso en el resto.

Vientos en general flojos de dirección variable; moderados en la vertiente mediterránea, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas.

- CANARIAS: cielo poco nuboso, con predominio de las nubes altas e intervalos matinales de nubes bajas en las islas más orientales. Calima generalizada tendiendo a remitir. Será más significativa en vertientes sureste de las islas de mayor relieve. Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos de las máximas. Viento flojo en general. EFE