Breanna Stewart firma con el Fenerbahce para la Final 6 de la Euroliga

Chicago (EE.UU.), 16 feb (EFE).- Breanna Stewart, estrella de las New York Liberty y una de las jugadoras más representativas de la WNBA, firmó este lunes un contrato con el Fenerbahce para disputar la Final a 6 de la Euroliga.

Stewart regresará a Estados Unidos cuando concluya el torneo europeo para volver a sumarse a la concentración de las Liberty de cara al comienzo de la temporada de la WNBA.

La estadounidense disputa en este momento la liga Unrivaled, de la que es cofundadora, y se incorporará a continuación al Fenerbahce, club en el que ya jugó en la temporada 2022-23 y con el que fue campeona de la Euroliga.

La salida de Stewart, aunque solo sea para la Final 6 de la Euroliga, se produce en un momento de incertidumbre sobre el inicio de la temporada de la WNBA por los retrasos en la negociación del convenio colectivo.

El propio comisionado de la NBA, Adam Silver, admitió que la situación necesita avanzar rápido.

"Es una lástima tanto por los equipos como por las jugadoras. La liga ha crecido por popularidad, éxito de negocio, todo está creciendo. No podría estar más orgulloso. Al mirar el calendario, y lo que hay que hacer en dos meses, tenemos que hacer dos draft, y luego agencia libre, luego estrechar manos en el convenio", afirmó en una rueda de prensa organizada este fin de semana en el All Star de la NBA.

"Lo que me gustaría hacer es presionar a todos, muchas veces estas cosas se hacen en el último momento. Últimamente ha habido más conversaciones directas, aunque no he estado en la mesa, pero estoy pendiente, pienso que debemos proceder con rapidez y no perder inercia", añadió la jugadora de 31 años.

Stewart, triple campeona olímpica, es junto a Napheesa Collier, de las Minnesota Lynx, cofundadora del ambicioso proyecto Unrivaled, que aspira a llenar el vacío durante los meses de descanso de la WNBA, que dejaban a los fans sin partidos y a las jugadoras con las maletas en la puerta para competir en otros países. EFE