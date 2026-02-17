Espana agencias

Breanna Stewart firma con el Fenerbahce para la Final 6 de la Euroliga

Guardar

Chicago (EE.UU.), 16 feb (EFE).- Breanna Stewart, estrella de las New York Liberty y una de las jugadoras más representativas de la WNBA, firmó este lunes un contrato con el Fenerbahce para disputar la Final a 6 de la Euroliga.

Stewart regresará a Estados Unidos cuando concluya el torneo europeo para volver a sumarse a la concentración de las Liberty de cara al comienzo de la temporada de la WNBA.

La estadounidense disputa en este momento la liga Unrivaled, de la que es cofundadora, y se incorporará a continuación al Fenerbahce, club en el que ya jugó en la temporada 2022-23 y con el que fue campeona de la Euroliga.

La salida de Stewart, aunque solo sea para la Final 6 de la Euroliga, se produce en un momento de incertidumbre sobre el inicio de la temporada de la WNBA por los retrasos en la negociación del convenio colectivo.

El propio comisionado de la NBA, Adam Silver, admitió que la situación necesita avanzar rápido.

"Es una lástima tanto por los equipos como por las jugadoras. La liga ha crecido por popularidad, éxito de negocio, todo está creciendo. No podría estar más orgulloso. Al mirar el calendario, y lo que hay que hacer en dos meses, tenemos que hacer dos draft, y luego agencia libre, luego estrechar manos en el convenio", afirmó en una rueda de prensa organizada este fin de semana en el All Star de la NBA.

"Lo que me gustaría hacer es presionar a todos, muchas veces estas cosas se hacen en el último momento. Últimamente ha habido más conversaciones directas, aunque no he estado en la mesa, pero estoy pendiente, pienso que debemos proceder con rapidez y no perder inercia", añadió la jugadora de 31 años.

Stewart, triple campeona olímpica, es junto a Napheesa Collier, de las Minnesota Lynx, cofundadora del ambicioso proyecto Unrivaled, que aspira a llenar el vacío durante los meses de descanso de la WNBA, que dejaban a los fans sin partidos y a las jugadoras con las maletas en la puerta para competir en otros países. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Albares recibe el lunes al canciller de Cuba para analizar la situación en la isla

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 15 de febrero de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Antonio Maíllo celebra el "sentido común" que se está abriendo en el campo de la izquierda

Infobae

Vox se declara "totalmente dispuesto" a apoyar al PP si se decide a "renovar la política"

El portavoz parlamentario José María Figaredo exige al Partido Popular un cambio radical para establecer alianzas, advirtiendo que Vox no respaldará propuestas que califica de continuistas y lanzando duras críticas contra la actual gestión gubernamental y sus políticas en migración y economía

Vox se declara "totalmente dispuesto"

Matute (EH Bildu) dice, ante la propuesta de Rufián, que no entablarán negociaciones "para constituir nada orgánico"

Matute rechaza la creación de una nueva plataforma unificada de izquierdas tras la sugerencia de Rufián, abogando por mantener la cooperación en iniciativas políticas, pero sin convergencia estructural, en respuesta al avance de los sectores conservadores en España

Matute (EH Bildu) dice, ante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco fallecidos en el incendio

Cinco fallecidos en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027