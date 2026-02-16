Ziganda cree que Radoja aportará tranquilidad y experiencia a la Cultural Leonesa

León, 16 feb (EFE).- El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel Ziganda, considera que la última incorporación del equipo, el centrocampista serbio de 33 años, Nemanja Radoja, aportará a su equipo "tranquilidad y experiencia", ha declarado este lunes ante los periodistas.

"Será un jugador más para el centro del campo que puede aportar la experiencia que necesitamos y la tranquilidad para los partidos que quedan por disputarse", ha añadido.

No obstante, es consciente de que, después de permanecer sin equipo desde el pasado mes de octubre tras su etapa en el Sporting Kansas City estadounidense, "tiene que coger el ritmo que es normal que le falte", ha precisado.

"Todavía quedan cuatro meses muy excitantes en lo que van a ser eléctricos todos los partidos y puede dar ese poso, esa experiencia de un jugador de fútbol al que no le quema la pelota, que se la da casi siempre al suyo y que viene a sumar a un equipo que necesita de todos para tener buenos recambios, buena competencia para mantener la energía durante los noventa minutos", ha resumido. EFE

fps/rjh/jpd