Wellens:"Exprimí mi potencia, me sentí muy bien"

Úbeda (Jaén), 16 feb (EFE).- El belga Tim Wellens (UAE) se mostró satisfecho tras lograr su primer triunfo en la Clásica de Jaén Paraíso Interior después de cinco intentos, en una jornada en la que el campeón belga pudo exprimir su potencia de clasicómano.

"Ataqué bastante pronto porque tenía buenas piernas. Al final los perseguidores acortaron distancias, pero pude seguir exprimiendo mi potencia hasta la meta. Hoy me sentí muy bien", dijo el vencedor en solitario en Úbeda.

Wellens se salvó de una caída a 16 kilómetros de la meta cuando calculó mal una curva de grava, pero pudo seguir sobre su bicicleta.

"Derrapé, perdí el control y pensé que me había caído, pero por suerte hice una buena parada y logré mantenerme en pie", concluyó. EFE

