Vuelve a casa un primer grupo de desalojados en Grazalema hace 11 días por el temporal

Grazalema (Cádiz), 16 feb (EFE).- Un primer grupo de vecinos desalojados hace 11 días por el temporal en Grazalema (Cádiz) ha podido volver a sus hogares a partir de las 16:05 horas de este lunes, cuando la Guardia Civil ha permitido el acceso a una treintena de vehículos al municipio.

La mayor parte de los automóviles procedía de la carretera que une la localidad con Ronda (Málaga) y, en menor medida, de la de Algodonales (Sevilla), únicos accesos operativos tras la borrasca.

A excepción de una motocicleta, el resto eran turismos con una ocupación desigual: unos a plena ocupación y otros únicamente con el conductor.

Posteriormente, han entrado en Grazalema numerosos medios de comunicación que aguardaban la llegada de los vecinos desalojados, que han permanecido estos 11 días en Ronda.

En los primeros momentos, en la plaza de España -donde se encuentra el Ayuntamiento y la iglesia- no hay rastro de los vecinos y solo hay agentes de la Guardia Civil y periodistas.

A pocos metros de la plaza se encuentra la calle Corrales Terceros, que sigue acordonada por motivos de seguridad y con presencia de agentes del instituto armado para impedir el acceso.EFE

