Vox y Podemos irán al acto de la Constitución con los reyes pero Junts, EH Bildu y ERC no

Madrid, 15 feb (EFE).- Sumar, Vox y Podemos estarán este martes, junto a PP y PSOE, en el acto institucional sobre la Constitución de 1978 que presidirán los reyes en el Congreso de los Diputados y al que no asistirán formaciones como Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG, según han confirmado a EFE fuentes de estos partidos.

Las Cortes conmemorarán que la Constitución de 1978 pasa a ser esta semana la más longeva de la historia con este acto, al que le seguirá la visita a la exposición 'Nuestra Constitución más longeva, la Constitución de 1978: un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades'.

La formación que lidera Santiago Abascal ha indicado que estarán en el hemiciclo porque no van a dejar de asistir a una sesión que está dentro de su lugar de trabajo, pero que no participarán en todo lo que ocurra fuera del mismo porque "no comparten espacio con el Gobierno corrupto".

Sumar también estará, al igual que Podemos, que lo hará de forma "crítica" ya que reivindica que la Constitución se cumpla "en su integridad" y no entiende por qué pretende celebrarla el "bipartidismo" mientras -dice- ignora derechos como la vivienda.

Por el contrario, los parlamentarios de ERC, Junts y BNG no acudirán a la cita, como tampoco los del PNV, partido que recuerda que tampoco está nunca en los actos del Día de la Constitución.

EH Bildu señala que no van a ningún acto presidido por la Casa Real y no se sienten interpelados y concernidos por una Constitución que "niega" sus "derechos nacionales y sociales".

"Como fuerza independentista de izquierdas, ni la monarquía ni la Constitución son estamentos por el que los vascos y las vascas nos sintamos representadas", añaden. EFE