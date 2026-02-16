Espana agencias

Un Jimbee "tragando veneno" busca la Final a Cuatro copera en casa ante el Inter

Guardar

Cartagena, 16 feb (EFE).- El Jimbee Cartagena Costa Cálida, inmerso en un mal momento por sus tres últimas derrotas en la Liga de la Primera División de fútbol sala, la más reciente por 0-1 ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad el sábado, se jugará este martes el pase a la Final a Cuatro de la Copa del Rey ante el Movistar Inter.

Su entrenador, Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", apela a "apretar más los dientes y tragar veneno para que eso haga cambiar la dinámica".

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final del torneo copero, comenzará a las ocho y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena, y los 'meloneros' lo afrontarán con las lógicas dudas por la mala racha que atraviesa el que es el campeón de la Liga en 2024 y en 2025 y también el ganador de los tres últimos títulos de la Supercopa.

En la Copa del Rey, competición que se viene celebrando desde 2010 y va por su decimosexta edición, los de Cartagena fueron subcampeones en las campañas 2022/2023 y 2023/2024 perdiendo ambas finales por 4-3 contra el Fútbol Club Barcelona y por penaltis (3-3 y 5-4) frente al Real Betis Futsal.

Tras superar al Servigroup Peñíscola con un 6-4 en la prorroga en los octavos de final el siguiente propósito de los cartageneros en este torneo es el de plantarse en la Final a Cuatro que se celebrará los días 23 y 24 de mayo en Cáceres.

Para ello deberán vencer al Inter, al que ya se midieron esta temporada en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz con empate a dos goles en la octava jornada liguera.

Se da la circunstancia de que cartageneros y torrejoneros se verán las caras tres veces en menos de un mes y medio, pues a este choque le seguirá el de los cuartos de final de la Copa de España el 19 de marzo en Granada y el de la vigésimo tercera jornada de la Liga en Cartagena el día 28 de ese mismo mes.

"He visto a la gente muy bien y con chispa y es importante tener en cuenta nuestros últimos resultados para apretar más los dientes y tragar veneno y que eso nos haga cambiar la dinámica", declaró Duda este lunes.

Y agregó que el conjunto tiene "la confianza de que mirando hacia atrás este grupo siempre respondió en momentos clave, en las grandes citas, y es muy difícil eliminarnos. Lucharemos y demostraremos que somos capaces de estar en las semifinales de la Copa del Rey", apostilló.

"Se trata de construir cada partido y no dejarse llevar por las inercias, ya sean positivas o negativas. Hay que ver el vaso medio lleno", añadió el hispano brasileño. EFE

Ij/jsm/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junqueras anuncia que ERC retira la proposición para que Cataluña recaude el IRPF y apuesta por enmendar la financiación

A pesar de descartar su proposición inicial, los republicanos buscarán modificar el sistema estatal a través de enmiendas consensuadas, según Oriol Junqueras, quien advierte sobre la importancia de resolver la cuestión para avanzar en los presupuestos futuros de la Generalitat

Junqueras anuncia que ERC retira

El PP acusa al Gobierno de "esconderse" de la delegación de la Eurocámara para "no responder" de sus casos de corrupción

Representantes del Parlamento Europeo llegaron a Madrid para analizar la normativa española sobre transparencia, mientras la oposición denuncia falta de cooperación gubernamental en investigaciones sobre irregularidades, señalando un bajo posicionamiento internacional en índices de percepción sobre mala gestión pública

El PP acusa al Gobierno

Sumar pedirá a la Fiscalía que investigue si 450 ciudadanos españoles participaron en la ofensiva de Israel en Gaza

Lara Hernández, líder de Movimiento Sumar, instó al Ministerio Público a analizar si nacionales con pasaporte español actuaron dentro de las fuerzas armadas israelíes en la ofensiva en Gaza, buscando posibles responsabilidades por graves violaciones al derecho internacional

Sumar pedirá a la Fiscalía

Salarich: "Estoy satisfecho con la segunda manga; me quité un peso de encima"

Infobae

Salvó dice adiós a la temporada por una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez viaja a India para

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo