Un Jimbee "tragando veneno" busca la Final a Cuatro copera en casa ante el Inter

Cartagena, 16 feb (EFE).- El Jimbee Cartagena Costa Cálida, inmerso en un mal momento por sus tres últimas derrotas en la Liga de la Primera División de fútbol sala, la más reciente por 0-1 ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad el sábado, se jugará este martes el pase a la Final a Cuatro de la Copa del Rey ante el Movistar Inter.

Su entrenador, Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", apela a "apretar más los dientes y tragar veneno para que eso haga cambiar la dinámica".

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final del torneo copero, comenzará a las ocho y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena, y los 'meloneros' lo afrontarán con las lógicas dudas por la mala racha que atraviesa el que es el campeón de la Liga en 2024 y en 2025 y también el ganador de los tres últimos títulos de la Supercopa.

En la Copa del Rey, competición que se viene celebrando desde 2010 y va por su decimosexta edición, los de Cartagena fueron subcampeones en las campañas 2022/2023 y 2023/2024 perdiendo ambas finales por 4-3 contra el Fútbol Club Barcelona y por penaltis (3-3 y 5-4) frente al Real Betis Futsal.

Tras superar al Servigroup Peñíscola con un 6-4 en la prorroga en los octavos de final el siguiente propósito de los cartageneros en este torneo es el de plantarse en la Final a Cuatro que se celebrará los días 23 y 24 de mayo en Cáceres.

Para ello deberán vencer al Inter, al que ya se midieron esta temporada en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz con empate a dos goles en la octava jornada liguera.

Se da la circunstancia de que cartageneros y torrejoneros se verán las caras tres veces en menos de un mes y medio, pues a este choque le seguirá el de los cuartos de final de la Copa de España el 19 de marzo en Granada y el de la vigésimo tercera jornada de la Liga en Cartagena el día 28 de ese mismo mes.

"He visto a la gente muy bien y con chispa y es importante tener en cuenta nuestros últimos resultados para apretar más los dientes y tragar veneno y que eso nos haga cambiar la dinámica", declaró Duda este lunes.

Y agregó que el conjunto tiene "la confianza de que mirando hacia atrás este grupo siempre respondió en momentos clave, en las grandes citas, y es muy difícil eliminarnos. Lucharemos y demostraremos que somos capaces de estar en las semifinales de la Copa del Rey", apostilló.

"Se trata de construir cada partido y no dejarse llevar por las inercias, ya sean positivas o negativas. Hay que ver el vaso medio lleno", añadió el hispano brasileño. EFE

