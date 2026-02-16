Espana agencias

Torres y Pérez Llorca presiden este miércoles la primera Comisión Mixta tras la dana

Guardar

València, 16 feb (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, presiden este miércoles en Riba-roja (Valencia) la primera reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños por la dana.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Generalitat y de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quienes precisan que el encuentro tendrá lugar en el castillo de esta localidad valenciana, una de las afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 que asoló la provincia y dejó 230 víctimas mortales.

La creación de esta comisión forma parte del compromiso acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat en el encuentro que mantuvieron el 17 de diciembre en la Moncloa.

Para la cita de este miércoles está previsto que se diseñe el orden del día con una base propuesta por los ayuntamientos, centrada de forma especial en aquellas cuestiones en las que tienen competencias las diferentes administraciones, según informó en su momento la web de la Moncloa.

Según el real decreto publicado de creación de esta Comisión Mixta, en ella estarán representados el Gobierno, la Generalitat, la Diputación de Valencia y todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana afectados por la dana e incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre".

La comisión está adscrita al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y estará presidida de forma "simultánea" por su titular, en este caso Ángel Víctor Torres, y por la persona titular de la Presidencia de la Generalitat, en la actualidad Juanfran Pérez Llorca.

La integran tres representantes de la Administración General del Estado designados por el titular del Ministerio, uno de ellos, el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, cargo que en la actualidad ocupa Zulima Pérez.

También otros tres designados por la Generalitat y un representante por cada una de las entidades locales afectadas del ámbito de la Comunitat Valenciana -el presidente de la Diputación de Valencia y los alcaldes de los municipios afectados e incluidos en el real Decreto 6/2024-.

La secretaría de la Comisión, sin voto, la ejercerá la persona titular de la Oficina de Relaciones Institucionales del Comisionado de la dana y la presidencia podrá convocar a las reuniones a expertos o representantes de otras entidades locales, que tampoco tendrán voto.

Entre sus funciones está asegurar la actuación coordinada de las diferentes administraciones, planificar y coordinar las actividades de reconstrucción y recuperación, así como asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos de coordinación y hacer seguimiento de las medidas adoptadas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Domen Prevc: "Mi segundo salto es un salto con el que había soñado"

Infobae

3-1. El Real Madrid domina al descanso

Infobae

La comunidad islámica Annour de Ripoll destituye al imán denunciado por agresión sexual

Infobae

Autorizan el acceso a los núcleos rurales aislados por las inundaciones en Jerez

Infobae

La austríaca Janine Flock, campeona olímpica de skeleton a los 36

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox lidera entre los primeros

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

Una empleada de MediaMarkt logra que la justicia declare ilegal el registro diario de su bolso y es indemnizada con 7.251 €

DEPORTES

El Gran Premio de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR