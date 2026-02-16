Sumar pide a Fiscalía investigar la participación de españoles en el "genocidio" de Gaza

Madrid, 16 feb (EFE).- Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, ha anunciado este lunes que va a pedir a la Fiscalía que investigue la posible participación de 450 españoles en el "genocidio" de Gaza, por haber formado parte del Ejército de Israel, y que abra juicio contra ellos por "crímenes contra la humanidad".

"Vamos a pedir que la Fiscalía actúe. Queremos pedir que investigue, que identifique y que abra un juicio por crímenes contra la humanidad a los 450 españoles que han participado en este genocidio", ha dicho este lunes en una rueda de prensa la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

De esta forma, se ha referido a una información publicada recientemente por el medio británico 'Desclassified UK', según la cual hay decenas de miles de personas de distintas nacionalidades sirviendo actualmente en el Ejército israelí, entre ellas 451 de nacionalidad española.

Una cifra que, según ha señalado la propia líder de Movimiento Sumar en la rueda de prensa, no ha sido confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. EFE

