Simeone pierde a Nico contra el Brujas, el Barcelona y tres partidos más

Madrid, 16 feb (EFE).- Nico González, extremo argentino del Atlético de Madrid, sufre una lesión muscular en el muslo, según informó el club, con lo que estará de baja al menos tres semanas, que incluyen la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Brujas y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, además de los duelos de Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.

“El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, informó el parte médico, que no especifica periodo de baja, como es habitual, aunque este tipo de lesiones necesitan al menos tres semanas de recuperación para volver a la competición.

La baja de Nico, que sintió molestias en el encuentro de este domingo contra el Rayo Vallecano y este lunes fue sometido a pruebas para evaluar el alcance de la dolencia, se suma en la lista de bajas para los próximos encuentros a Pablo Barrios, que se recupera de una lesión muscular y ya no jugó ninguno de los últimos tres choques contra Betis, Barcelona y Rayo. EFE