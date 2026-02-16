'Sí a Almaraz' pide a Parlamento Europeo que "presione" a España para continúe la planta

Navalmoral de la Mata (Cáceres), 16 feb (EFE).- La plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' ha pedido este lunes a la delegación de europarlamentarios que visitan el entorno de la central nuclear cacereña de Almaraz que el Parlamento europeo presione al Gobierno de Pedro Sánchez para que no ponga trabas a la continuidad de Almaraz y evite "un error histórico".

Una delegación del Parlamento Europeo ha iniciado este lunes una agenda de dos días en Extremadura para recoger información directa, escuchar a las partes y evaluar sobre el terreno el impacto real en términos de empleo, soberanía energética o despoblación que tendría el cierre de la central nuclear de Almaraz.

En nota de prensa, esta plataforma explica que la visita se produce después de que acudieran a las instituciones europeas tras constatar la falta de respuesta efectiva de la Administración española a sus peticiones.

En este sentido, el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, quien ha mantenido una reunión con la delegación, ha declarado que "Almaraz no es solo una central; es el motor económico de Extremadura y un examen para Europa".

Por ello, ha recordado que la instalación genera unos 4.000 empleos y aporta más del 5 por ciento del PIB regional, además de sostener la actividad y la población en una comarca afectada por la despoblación y el envejecimiento.

Fernando Sánchez ha apelado al papel de las instituciones europeas en la defensa de una Europa industrial porque "cerrar Almaraz sería condenar a todo el norte de Extremadura a depender de los subsidios y programas de la Unión Europea para las regiones que se van quedando atrás".

"No queremos eso, nos rebelamos frente a ese destino. Europa tampoco quiere eso: no se trata de subvencionar territorios, sino de impulsarlos. Queremos ser parte activa de la Europa industrial, no receptores pasivos de fondos", ha remarcado.

El portavoz de la plataforma ha defendido que la energía nuclear no es incompatible con el desarrollo renovable, sino su complemento necesario para una transición energética responsable.

Sánchez ha pedido a los eurodiputados que impulsen una evaluación rigurosa del impacto que tendría el cierre de Almaraz en la seguridad de suministro, la descarbonización y la cohesión territorial, en un contexto geopolítico radicalmente distinto a cuando se fijó el calendario de clausura.

A su juicio, renunciar a centrales nucleares activas en el actual escenario energético supondría debilitar la autonomía europea y la seguridad de suministro.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "presionar" al Gobierno español para que no ponga trabas, si como se espera el Consejo de Seguridad Nuclear da su visto bueno a la aprobación de la solicitud de prórroga.

La jornada de hoy marca así el inicio de una visita que continuará mañana con el recorrido por las instalaciones de la Central Nuclear de Almaraz, donde la delegación podrá conocer de primera mano el funcionamiento de la planta y su papel estratégico para Extremadura y para el conjunto de España.

Está previsto que próximamente se conozca un avance de las conclusiones del informe que elaborará la misión. EFE

