Espana agencias

'Sí a Almaraz' pide a Parlamento Europeo que "presione" a España para continúe la planta

Guardar

Navalmoral de la Mata (Cáceres), 16 feb (EFE).- La plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' ha pedido este lunes a la delegación de europarlamentarios que visitan el entorno de la central nuclear cacereña de Almaraz que el Parlamento europeo presione al Gobierno de Pedro Sánchez para que no ponga trabas a la continuidad de Almaraz y evite "un error histórico".

Una delegación del Parlamento Europeo ha iniciado este lunes una agenda de dos días en Extremadura para recoger información directa, escuchar a las partes y evaluar sobre el terreno el impacto real en términos de empleo, soberanía energética o despoblación que tendría el cierre de la central nuclear de Almaraz.

En nota de prensa, esta plataforma explica que la visita se produce después de que acudieran a las instituciones europeas tras constatar la falta de respuesta efectiva de la Administración española a sus peticiones.

En este sentido, el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, quien ha mantenido una reunión con la delegación, ha declarado que "Almaraz no es solo una central; es el motor económico de Extremadura y un examen para Europa".

Por ello, ha recordado que la instalación genera unos 4.000 empleos y aporta más del 5 por ciento del PIB regional, además de sostener la actividad y la población en una comarca afectada por la despoblación y el envejecimiento.

Fernando Sánchez ha apelado al papel de las instituciones europeas en la defensa de una Europa industrial porque "cerrar Almaraz sería condenar a todo el norte de Extremadura a depender de los subsidios y programas de la Unión Europea para las regiones que se van quedando atrás".

"No queremos eso, nos rebelamos frente a ese destino. Europa tampoco quiere eso: no se trata de subvencionar territorios, sino de impulsarlos. Queremos ser parte activa de la Europa industrial, no receptores pasivos de fondos", ha remarcado.

El portavoz de la plataforma ha defendido que la energía nuclear no es incompatible con el desarrollo renovable, sino su complemento necesario para una transición energética responsable.

Sánchez ha pedido a los eurodiputados que impulsen una evaluación rigurosa del impacto que tendría el cierre de Almaraz en la seguridad de suministro, la descarbonización y la cohesión territorial, en un contexto geopolítico radicalmente distinto a cuando se fijó el calendario de clausura.

A su juicio, renunciar a centrales nucleares activas en el actual escenario energético supondría debilitar la autonomía europea y la seguridad de suministro.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "presionar" al Gobierno español para que no ponga trabas, si como se espera el Consejo de Seguridad Nuclear da su visto bueno a la aprobación de la solicitud de prórroga.

La jornada de hoy marca así el inicio de una visita que continuará mañana con el recorrido por las instalaciones de la Central Nuclear de Almaraz, donde la delegación podrá conocer de primera mano el funcionamiento de la planta y su papel estratégico para Extremadura y para el conjunto de España.

Está previsto que próximamente se conozca un avance de las conclusiones del informe que elaborará la misión. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sindicato de mandos de la Policía pide depurar responsabilidades cuando actúe la justicia contra el DAO y "no antes"

Sindicato de mandos de la

Un nuevo recurso de Errejón suspende su cita de este martes ante el juez

Infobae

El PP tacha de "humo" el anuncio de Sánchez y lo acusa de usar la vivienda como "comodín"

Infobae

El Congreso rechaza por un voto el plan del PSOE para renaturalizar las ciudades

Infobae

El juez suspende de nuevo la notificación a Errejón de la apertura de juicio por presunta agresión sexual a Mouliaá

El magistrado pospone nuevamente la comparecencia del exdiputado, prevista tras la acusación mantenida por la actriz, mientras la Audiencia Provincial evalúa el recurso de la defensa y la Fiscalía solicita la exoneración por falta de pruebas suficientes

El juez suspende de nuevo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez defiende la respuesta de

Sánchez defiende la respuesta de Marlaska ante la presunta agresión sexual del DAO y pide a Feijóo “que haga lo mismo en Madrid”

El Tribunal Supremo fija en casi 80.000 euros las costas procesales que tendrá que abonar García Ortiz

Yolanda Díaz no irá a la presentación de ‘Un paso al frente’, la nueva alianza de partidos de izquierda

La Audiencia de Barcelona retira una condena a Allianz por la desaparición de seis camiones en Marruecos

Un padre divorciado pide reducir la pensión por falta de recursos y la Justicia le da parte de razón: rebaja la cuantía y ajusta los gastos extraordinarios

ECONOMÍA

La Justicia declara nula la

La Justicia declara nula la desheredación de tres hijos y una nieta de 13 años por falta de pruebas de abandono: el dolor, por intenso que sea, no equivale jurídicamente a maltrato

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo