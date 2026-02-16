Serie previa con motivo de la Copa del Rey de baloncesto

Madrid, 16 feb (EFE).- Con motivo de la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, que se celebra en Valencia del 19 al 22 de febrero, la Agencia EFE enviará este martes una serie previa con las siguientes informaciones:

PREVIA GENERAL

Valencia (EFE).- El imponente Roig Arena de Valencia acogerá a partir de este jueves la Copa del Rey de baloncesto, una competición que, como en ediciones anteriores, presenta varios favoritos al título y que este año supondrá el regreso de uno de sus grandes clásicos como el Kosner Baskonia, pero también los de la estrella del Asisa Joventut Ricky Rubio o el entrenador del Barça Xavi Pascual tras varios años de ausencia.

PROTAGONISTAS

Madrid (EFE).- Con todo preparado para una nueva edición de la Copa del Rey, que se celebrará del 19 al 22 de febrero, el Roig Arena de Valencia se vestirá de gala para acoger a varias de las estrellas de la Liga Endesa, entre las que destacan algunas de la talla de Mario Hezonja, Jean Montero, Nicolás Laprovittola, Devontae Cacok, Kendrick Perry, Timothé Luwawu-Cabarrot, Gio Shermadini o Ricky Rubio.

ESTRELLAS LATINOAMERICANAS

Madrid (EFE).- La 90º edición de la Copa del Rey de Baloncesto volverá a tener esta semana destacados representantes del baloncesto latinoamericano, con una docena de jugadores de cinco nacionalidades diferentes y la gran duda del veterano base brasileño Marcelinho Huertas, que disputarán el primer título de 2026, con Argentina y República Dominicana como naciones predominantes.

- También se enviarán los perfiles de los equipos participantes y el historial de la competición que reúne a los ocho mejores de la primera vuelta en la Liga Endesa en búsqueda del primer título de 2026.

