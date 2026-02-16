Espana agencias

Seis atendidos por inhalar humo en el incendio de unas viviendas sociales de Alicante

Alicante, 16 feb (EFE).- Seis personas han sido atendidas por inhalación de humo y varias decenas han sido desalojadas por un incendio originado en un domicilio de una de las viviendas sociales de la barriada de Miguel Hernández de la ciudad de Alicante, que se han visto avivadas por el intenso viento de la borrasca Oriana.

El fuego se ha originado en torno a las 7:00 horas de este lunes en un inmueble que da a las calles Pavía y Canónigo Galbis de esta zona del sur de la ciudad, más conocida como barrio de José Antonio, a causa, parece ser, de un brasero en una vivienda.

Al lugar han acudido todos los efectivos disponibles de los bomberos, un total de 48 de dos turnos, en media docena de camiones, y también la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local, más de 30 agentes, además de miembros de la Policía Nacional y de los servicios sanitarios.

Las viviendas sociales del barrio de Miguel Hernández, entre Benalúa y Gran Vía Sur, fueron construidas a partir de 1948 y algunas se hallan en fase de rehabilitación por el deterioro de su estado.

Según vecinos consultados por EFE, las llamas del fuego han tomado altura por el viento y a causa de que el tejado del edificio está hecho con materiales de madera. EFE

