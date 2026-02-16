Sánchez preside hoy la firma de Trabajo y sindicatos para subir el salario mínimo un 3,1 %

Madrid, 16 feb (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este lunes la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026, revalorización que ha sido acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y que rechaza la patronal CEOE-Cepyme.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará el acuerdo con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, lo que permitirá que el SMI ascienda en 37 euros brutos mensuales.

También estarán presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y los titulares de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La firma tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, que aún tiene pendiente la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto con la subida, que situará el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

El incremento del SMI en 37 euros brutos al mes fue rechazado por la patronal CEOE-Cepyme, que se desvinculó del pacto después de que el Ejecutivo no recogiera su petición para poder actualizar con el alza del SMI los contratos suscritos con la Administración Pública.

El Ministerio de Trabajo espera aprobar lo antes posible, previsiblemente antes de que termine el mes de febrero, dicha subida que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

El alza del SMI es potestativa del Gobierno -previa consulta con los agentes sociales- y cada año se establece por real decreto, una norma que no requiere de la convalidación del Congreso. EFECOM