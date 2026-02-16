Espana agencias

Sánchez preside hoy la firma de Trabajo y sindicatos para subir el salario mínimo un 3,1 %

Guardar

Madrid, 16 feb (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este lunes la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026, revalorización que ha sido acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y que rechaza la patronal CEOE-Cepyme.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará el acuerdo con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, lo que permitirá que el SMI ascienda en 37 euros brutos mensuales.

También estarán presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y los titulares de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La firma tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, que aún tiene pendiente la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto con la subida, que situará el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

El incremento del SMI en 37 euros brutos al mes fue rechazado por la patronal CEOE-Cepyme, que se desvinculó del pacto después de que el Ejecutivo no recogiera su petición para poder actualizar con el alza del SMI los contratos suscritos con la Administración Pública.

El Ministerio de Trabajo espera aprobar lo antes posible, previsiblemente antes de que termine el mes de febrero, dicha subida que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

El alza del SMI es potestativa del Gobierno -previa consulta con los agentes sociales- y cada año se establece por real decreto, una norma que no requiere de la convalidación del Congreso. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los médicos inician la marcha en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

Infobae

Intervenidos en La Rioja un patinete y una bicicleta alterados con velocidad de ciclomotor

Infobae

La ronda de Sánchez con partidos aplazada por el accidente de tren, sin visos de retomarse

Infobae

Las estaciones de la Aemet registran vientos huracanados en muchos lugares del país

Infobae

La Generalitat lanza un Es-Alert en Castellón para avisar de los vientos huracanados

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

La inmigración se convierte en

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid