Romeo: "No estuve al nivel técnico de los rivales"

Úbeda (Jaén), 16 feb (EFE).- El español Iván Romeo (Movistar), cuarto clasificado en la Clásica de Jaén Paraíso Interior, lamentó no haber estado "al nivel técnico" de sus rivales para poder optar al podio, ya que "de piernas iba muy bien".

"Ha sido una carrera muy dura, estoy contento con el rendimiento, pero no en el aspecto técnico porque no estuve al nivel de los rivales con los que iba. Perdí contacto en un par de bajadas. Tenía piernas para luchar por el podio, pero esto no es solo piernas", comentó.

Romeo (Valladolid, 22 años), comentó que se fue en el último tramo de "sterrato" hacia una zanja.

"Me fui a la zanja, son cosas que tendré que entrenar mas. Me falta en el aspecto técnico, pero de motor iba bien. Había mucho nivel, con Pidcock, Christen, Van Gils ...habrá que trabajar más algunos aspectos", concluyó. EFE.