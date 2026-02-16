Rahm prosigue su escalada en el ránking mundial y regresa al top 50

Redacción deportes, 16 feb (EFE).- El jugador español Jon Rahm prosigue su escalada en el ránking mundial de golf (OWGR, por sus siglas en inglés) después de su segundo puesto ayer, domingo, en el torneo de Adelaida (Australia) de LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, al pasar del puesto 67 al 50, una posición que no alcanzaba desde hacía justo un año.

Además de en Adelaida, Rahm fue segundo en Riad, en la primera cita de la liga saudí de esta temporada, a partir de la cual los primeros diez clasificados de LIV empezaron a sumar puntos para la clasificación mundial.

El 'León de Barrika' acumula una media de 1,98 puntos (un total de 79,52), en un lista que encabeza una semana más de forma holgada el estadounidense Scottie Scheffler, con un promedio de 17,12 puntos (un total de 684,97 puntos), según la actualización del OWGR publicada este lunes.

La última vez que el exnúmero uno del mundo estuvo en el top 50 fue a mediados de febrero del pasado año, cuando ocupó el puesto 49.

El siguiente español es David Puig, que sube un puesto y se coloca en el 86, la misma progresión que Ángel Ayora, que pasa al 112 y que Nacho Elvira, en el 113.

En el top diez, la novedad es el ascenso del estadounidense Collin Morikawa a la quinta posición -estaba en el 19- después de vencer ayer, domingo, en el torneo de Pebble Beach, del PGA Tour.

El inglés Tommy Fleetwood recupera la tercera posición en el ránking en detrimento de su compatriota Justin Rose y segundo se mantiene el norirlandés Rory McIlroy.

La progresión más importante la experimenta el estadounidense Anthony Kim con su histórico triunfo en Adelaida tras doce años alejado de la élite del golf con problemas como las adicciones a las drogas, lo que le permite saltar del puesto 847 al 203. EFE