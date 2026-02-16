Espana agencias

Pistons y Thunder, dominadores de hierro de la NBA a la vuelta del 'All-Star'

Albert Traver

Washington, 16 feb (EFE).- Los Detroit Pistons y los Oklahoma City Thunder encaran el tramo final de la temporada regular como dominadores del Este y el Oeste, respectivamente, tras meses al frente de sus conferencias. En el extremo contrario, una decena de franquicias están mirando al 'draft' y volcadas en el 'tanking'.

Detroit llegó al parón del All-Star, con un tercio de la temporada regular aún por disputarse, con un balance de 40-13 (75,5 % de victorias), mientras que Oklahoma City presenta un 42-14, equivalente a un 75 % de triunfos.

El dominio de Pistons y Thunder ha sido tal que Detroit lidera el Este desde el 7 de noviembre, mientras que Oklahoma City está al frente del Oeste desde el 24 de octubre.

Entre las otras 28 franquicias, únicamente los San Antonio Spurs, segundos en el Oeste, superan el 70 % de victorias, con 38-16 (70,4 %).

Con el anillo reluciente en sus dedos, los Thunder, con el mismo bloque que salió campeón, arrancaron la temporada con un arrollador 24-1, apuntando al récord histórico de los Golden State Warriors de 2015-16 (73-9) y hundiendo en el pesimismo a sus rivales.

Hasta cruzarse en Las Vegas con los Spurs de Victor Wembanyama, que los apearon de la Copa de la NBA en semifinales y se han convertido en su bestia negra: San Antonio les han ganado cuatro de los cinco duelos esta temporada.

Desde esa semifinal disputada el 13 de diciembre, los Thunder acumulan un balance irregular de 18-13.

"No pierdes contra un equipo tres veces seguidas, si no es porque son mejores que tú", dijo Shai Gilgeous-Alexander la noche de Navidad, después de sumar la tercera derrota seguida en doce días frente a San Antonio.

Por detrás de Thunder y Spurs, los Denver Nuggets (35-20), Houston Rockets (33-20), Los Angeles Lakers (33-21) y Minnesota Timberwolves (34-22) ocupan las plazas de 'playoff', mientras que Phoenix Suns, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers y Los Angeles Clippers disputarían el 'play-in'.

Hace apenas dos temporadas fueron el peor equipo de la NBA. Ahora lideran el Este con mano de hierro, superando incluso a los Thunder en porcentaje de victorias. Cade Cunningham, junto a Jalen Duren, Tobias Harris, Duncan Robinson o Ausar Thompson han devuelto a Detroit la identidad de los 'Bad Boys'.

Boston Celtics (35-19) y New York Knicks (35-20) se han alternado la segunda posición del Este. Todavía sin Jayson Tatum, los Celtics han resistido la reestructuración del verano pasado, mientras que los Knicks, con Mike Brown, parecen quemar su último cartucho en un Este que el próximo año se prevé muy competitivo.

A Celtics y Knicks les pisan los talones los Cleveland Cavaliers (34-21), que se han reforzado con James Harden y suman cinco triunfos seguidos. Toronto Raptors (32-23) y Philadelphia 76ers (30-24) ocupan las otras dos posiciones de 'playoff'.

Orlando Magic, Miami Heat, unos sorprendentes Charlotte Hornets y Atlanta Hawks disputarían ahora mismo el 'play-in'.

"Es hora de mirar esto con una nueva perspectiva y ver si esa es una manera anticuada de hacerlo", afirmó el comisionado de la NBA, Adam Silver, refiriéndose al sistema que premia a los equipos con peores resultados con mejores posiciones para el 'draft'.

Lo cierto es que esta temporada, ante la llegada de una camada de jugadores universitarios muy prometedora, más equipos que nunca se han volcado en el 'tanking', la práctica de alinear intencionadamente equipos poco competitivos para perder.

Los Sacramento Kings (12-44) suman 14 derrotas seguidas y son el peor equipo de la liga, pero Indiana Pacers (finalistas de liga la temporada pasada), Brooklyn Nets, Utah Jazz o Washington Wizards también pugnan por las mejores posiciones en el 'draft'.

Los propios Wizards, que adquirieron a Trae Young y Anthony Davis en el último mercado de traspasos, no parecen tener intención de alinearlos hasta la próxima temporada.

Las declaraciones de Silver reconocen la creciente preocupación de que este sistema, que premia los malos resultados, esté desnaturalizando la temporada regular. EFE

