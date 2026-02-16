Pablo Hernández, de solución de emergencia a llevar al Castellón al liderato

Castellón, 16 feb (EFE).- El técnico Pablo Hernández está a punto de cumplir una vuelta como entrenador del Castellón, tiempo en el que revirtió el mal arranque liguero de los castellonenses, después de llegar en zona de descenso y como solución de emergencia, hasta hacerse con el liderato de la Liga Hypermotion.

El Castellón destituyó a Johan Plat tras la quinta jornada, después de haber conseguido solo dos puntos, fruto de sendos empates, en los primeros cinco encuentros, en los que encajó tres derrotas y era antepenúltimo, 20º en la clasificación. El equipo había anotado 6 goles y recibido 10.

Tras el ascenso al banquillo del primer equipo de Pablo Hernández procedente del filial, el Castellón ha logrado sumar 46 puntos en veintiún partidos, en los que ha conseguido 14 victorias, ha empatado cuatro partidos y ha perdido tres y en los que los albinegros han conseguido marcar 38 goles y le han encajado 15.

Pero el punto de inflexión se dio en la Copa del Rey. El Castellón cayó eliminado en primera ronda a manos del Antoniano de Segunda RFEF (1-0) tras dos derrotas seguidas en liga que le dejaban en la jornada 11 con 12 puntos en la 18ª plaza, a solo un punto del descenso.

Desde entonces, en el mes de noviembre, el Castellón ha sumado once victorias, tres empates y una única derrota, que le ha llevado a escalar al conjunto 'orellut' hasta el liderato que consiguió este domingo tras vencer al Deportivo de La Coruña (2-0). EFE

