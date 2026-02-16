Omoruyi renueva su contrato con el Baskonia dos meses más

Vitoria, 16 feb (EFE).- Kosner Baskonia anunció este lunes la renovación del contrato de Eugene Omoruyi dos meses más, tras el buen rendimiento ofrecido.

El polivalente interior nigeriano llegó a Vitoria en diciembre, con un contrato de dos meses para sustituir al lesionado Tadas Sedekerskis, que no llegará a la Copa, por lo que la renovación de Omoruyi era más necesaria aún.

Su adaptación al equipo de Paolo Galbiati fue muy rápida y ha dejado un gran poso en el club y en la afición azulgrana, tras jugar de tres, de cuatro y hasta de cinco, gracias a su fortaleza física.

El interior baskonista ha disputado hasta la fecha 9 partidos en Liga Endesa con un promedio de casi 6 puntos, 3 rebotes y una asistencia por partido, aunque con una clara progresión con el paso de los encuentros.

De hecho, en el último duelo del pasado domingo ante Bilbao Basket firmó su mejor actuación con 15 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, para un total de 24 créditos de valoración.

En la Euroliga ha mejorado sus registros con casi 9 puntos y 4 rebotes. EFE

