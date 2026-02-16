Espana agencias

Omoruyi renueva su contrato con el Baskonia dos meses más

Guardar

Vitoria, 16 feb (EFE).- Kosner Baskonia anunció este lunes la renovación del contrato de Eugene Omoruyi dos meses más, tras el buen rendimiento ofrecido.

El polivalente interior nigeriano llegó a Vitoria en diciembre, con un contrato de dos meses para sustituir al lesionado Tadas Sedekerskis, que no llegará a la Copa, por lo que la renovación de Omoruyi era más necesaria aún.

Su adaptación al equipo de Paolo Galbiati fue muy rápida y ha dejado un gran poso en el club y en la afición azulgrana, tras jugar de tres, de cuatro y hasta de cinco, gracias a su fortaleza física.

El interior baskonista ha disputado hasta la fecha 9 partidos en Liga Endesa con un promedio de casi 6 puntos, 3 rebotes y una asistencia por partido, aunque con una clara progresión con el paso de los encuentros.

De hecho, en el último duelo del pasado domingo ante Bilbao Basket firmó su mejor actuación con 15 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, para un total de 24 créditos de valoración.

En la Euroliga ha mejorado sus registros con casi 9 puntos y 4 rebotes. EFE

jd/rc/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Levante investigará de forma interna el botellazo a Cömert

Infobae

Exigente prueba del Granollers frente al líder de la Liga noruega

Infobae

El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial

Infobae

El Gobierno presenta mañana su propuesta para declarar la anguila en peligro de extinción

Infobae

Investigado el conductor de un autobús escolar por cuadruplicar la tasa de alcohol

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Retrasos generalizados y demoras de

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

La caída de Emilio Viciana arrastra al núcleo de “Los Pocholos” en el PP de Ayuso: tres diputados vinculados a Educación dimiten “por coherencia”

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid