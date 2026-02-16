Nikola Kusturica, la última perla azulgrana

Barcelona, 16 feb (EFE).- El serbio Nikola Kusturica (Novi Sad, 2009) se ha convertido con 16 años y 285 días en el jugador más joven de la historia del Barça en anotar en un partido de la Liga ACB con la camiseta azulgrana, un hito que tiene mucho que ver con la necesidad del club catalán por las lesiones, pero también habla del emergente talento del balcánico.

"Xavi Pascual me está ayudando mucho en los entrenamientos, porque tiene mucha confianza en mí y le estoy muy agradecido", aseguró el joven jugador azulgrana después de anotar ante el Baxi Manresa 7 puntos y capturar seis rebotes para una valoración total de 11 en su cuarto encuentro con el Barça en ACB.

Los analistas de la cantera azulgrana hablan de su parecido en el juego con el mítico Toni Kukoc. Este polivalente jugador, que puede actuar en las tres posiciones exteriores (base, escolta y alero), gracias a sus 202 centímetros, se dio a conocer en el baloncesto de base europeo al ser designado MVP del pasado Europeo sub 16.

Llevó a Serbia al título con unos espectaculares promedios: 20 puntos, 7,7 rebotes y 3,4 asistencias por encuentro. El Barça lo había fichado cuando era cadete de primer año en 2023, después de formarse en el KK Defense y firmar después por el Star Novi Sad.

Con sus números ante el Baxi Manresa, Kusturica ha superado los registros del lituano Kasparas Jakucionis, escolta lituano que ahora milita en Miami Heat, y que anotó su primeros puntos en la ACB como azulgrana con 16 años y 10 meses.

Ya se había convertido antes en el debutante más joven del Barça en un partido oficial (Morabanc Andorra, Liga Catalana) con 16 años y 162 días, tras batir una marca de Eric Vila.

En la lista de los diez anotadores debutantes más jóvenes del Barça en la ACB figura, además de Kusturica y Jakucionis, otra perla emergente como Sayon Keita. Jordi Soler, James Nnaji, Ferran Martínez, Raúl Villar, Juan Carlos Navaro, Dame Sarr y Ángel Heredero completan esta lista de menores de edad azulgranas anotadores.

Según los datos de la ACB, solo cinco jugadores han conseguido en la historia de la competición unos números mejores que Kusturica (7 puntos, 11 de valoración) a una edad tan temprana. Se trata de Ricky Rubio, Bassala Bagayoko, Usman Garuba, Luka Doncic e Ismaila Diagne.

Sin embargo, el impacto de la normativa NIL (Nombre, Imagen y Semejanza) en la Liga Universitaria Estadounidense (NCAA) convierten a Kusturica, como a los grandes talentos emergentes del baloncesto europeo, en un firme candidato a emigrar a Estados Unidos.

Los contratos NIL han convertido al baloncesto universitario estadounidense en una potente herramienta financiera para los jóvenes europeos, ya que pueden ganar grandes cantidades significativas de dinero, mientras mantienen su elegibilidad para jugar en la NBA, como ha ocurrido en el Barça en el pasado con los casos de Dame Sarr y de Jakucionis. EFE