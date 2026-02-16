Espana agencias

Nacho Pérez: “Debutar en el Ciutat es el sueño de cualquier niño de la cantera”

Valencia, 16 feb (EFE).- El defensa del Levante Nacho Pérez, que el pasado domingo se convirtió en el futbolista más joven en la historia del club en participar en Primera División, con 17 años, admitió que debutar en el Ciutat de València "es el sueño de cualquier niño de la cantera" levantinista.

“Debutar en el Ciutat de València es el sueño de cualquier niño que está en la cantera ‘granota’ y lo he podido hacer realidad. Estoy un poco fastidiado porque no fue el resultado que quería el equipo, pero, a nivel personal, contento por poder debutar con 17 años en el primer equipo del club en el que llevo ya diez años”, dijo Nacho Pérez en declaraciones a los medios oficiales del Levante.

El canterano, que hasta el próximo 1 de septiembre no cumplirá 18 años, fue titular en el derbi ante el Valencia, que el Levante perdió por 0-2, y explicó cómo vivió las horas previas a su estreno en LaLiga EA Sports tras haber debutado en diciembre pasado en la Copa del Rey.

“Se me pasaba por la cabeza estar tranquilo, que mi familia y mis compañeros iban a estar conmigo y que tenía que dar el cien por ciento. Cuando terminé, el móvil lo tenía a tope de mensajes de mucha gente dándome la enhorabuena, diciéndome que lo merecía”, señaló el lateral, que comentó que sus compañeros le dijeron que estuviera “tranquilo” y que demostrara “lo que sabía hacer”.

Además, Nacho Pérez se mostró encantado por compartir terreno de juego con otro compañero del Atlético Levante, el extremo Kareem Tunde.

“No pensábamos que podía ser este año, el míster nos ha dado la oportunidad y hemos podido jugar juntos”, recalcó el lateral, que destacó que el hecho de estar con el primer equipo “siempre es sumar” para su desarrollo profesional. EFE

EFE

