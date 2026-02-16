Nacho Pérez, de 17 años, ya es el futbolista más joven del Levante en Primera

Valencia, 16 feb (EFE).- El defensa Nacho Pérez, de apenas 17 años, se convirtió este domingo en el futbolista más joven en jugar con la camiseta del Levante en Primera División.

El canterano, que hasta el próximo 1 de septiembre no cumplirá 18 años, fue titular en el derbi ante el Valencia, que el Levante perdió por 0-2. El carrilero fue sustituido en el minuto 78 por su compañero Paco Cortés.

Nacho Perez, un lateral derecho formado desde hace una década en la escuela del Levante, ya había debutado esta temporada con el Levante en la Copa del Rey. Primero, jugó cinco minutos en Cieza el 3 de diciembre de 2025 y, catorce días después, fue titular ante la Cultural Leonesa.

Hasta ahora, el futbolista más joven en jugar en Primera con el Levante era el portero Álex Primo, que jugó el penúltimo partido de la temporada 21-22 con 17 años y diez meses. El meta, que sigue en la plantilla, disputó el encuentro completo en la victoria por 3-1 ante el Deportivo Alavés en València en su único compromiso oficial con el primer equipo del Levante.

Sin embargo, el futbolista más joven en debutar con el Levante es el defensa Buba Sangare, que jugó en Copa del Rey en diciembre de 2023 a los 16 años y cuatro meses y, al acabar esa temporada, fue traspasado al Roma italiano. EFE

pzm/nhp/jpd