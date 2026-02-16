Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Brenes (Sevilla)

Sevilla, 16 feb (EFE).- Un hombre ha fallecido en el incendio de una vivienda registrado esta mañana en la localidad sevillana de Brenes, ha informado el 112.

Este servicio de emergencias ha recibido, a las 11:25 horas, el aviso por parte de los Bomberos de la Diputación de una casa ardiendo en la calle Federico García Lorca, en la que podría haber personas atrapadas.

Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero al lugar, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Protección Civil de Brenes.

Los bomberos del parque de La Rinconada han confirmado al 112 que, a su llegada, localizaron una persona fallecida en la primera planta del inmueble. EFE